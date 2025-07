EL ROSARIO._ Los estragos de horas de caminar de día o de noche por el monte entre brechas y caminos, aunado al desvelo, evidencian que el cansancio no es mayor al deseo de encontrar a Heriberto Martínez, joven desaparecido en el municipio.

“¡Ay no!, una angustia, no he dormido buscándolo en las noches, en los ríos, a donde sea lo ando buscando, estoy muy desesperada”, refirió.

“El carro ya fue localizado y mi hijo no, y vamos a continuar con esto hasta encontrarlo, no voy a parar hasta encontrar a mi hijo yo”.

La madre de familia refirió que la manifestación surtió efecto al darse el acercamiento de la Alcaldesa Claudia Valdez, quien ofreció el apoyo en esta búsqueda con el resguardo de elementos de Seguridad Pública.