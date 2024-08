La emprendedora y madre soltera aseguró que sueña con tener su propia panadería con cafetería que le permita mejorar la calidad de vida para sus pequeños sin tener que migrar, no obstante lamentó que en las dependencias de apoyo a la mujer y de desarrollo económico no ha encontrado respuesta.

“Más que nada son los que me hacen que me levante cada madrugada para hacer las empanadas para sacarlos adelante”.

El convertirse en madre soltera, reconoció, fue liberador al no tener que estar bajo la presión de nadie, y no contar con el apoyo de esa pareja tanto en lo emocional como en lo económico.

Otras de las satisfacciones que le ha dado este oficio es que pudo estudiar la carrera de Gastronomía en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Aunque no han faltado las dificultades para titularse, pues además de nacer su hija, se sumó el servicio social y la pandemia del Covid.

Sueña con tener su panadería

Sobre su sueños, evidenciando ilusión, dijo “tener una panadería con cafetería, ese es mi sueño para no irme a otro lado a trabajar y dejar a mis hijos solos, yo quiero tener un negocio propio”.

Lamentó que a pesar de que ha buscado apoyo para concretar este proyecto no ha corrido con buena suerte.

“No he tenido buena suerte con eso porque o me lo niegan o ya no están abiertas las inscripciones, o te piden dinero para hacerte el trámite y no son ni 500 pesos, ahí son dos mil, tres mil o cuatro mil pesos”.

La jefa de familia expuso que ha preferido en lugar de gastar ese dinero en trámites, mejor invertirlo en la producción de sus empanadas.

Otro oficio del que también se ha apoyado es la elaboración de piñatas de estrella para diciembre, pero que inicia a elaborar desde noviembre.

Si usted amable lector desea apoyar consumiendo las empanadas o de alguna forma a María de Guadalupe se puede poner en contacto al número +52 325 111 1160.