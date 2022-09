$!Marichu, la mujer que llevó a Xcaret la gastronomía de Escuinapa

“Aún no lo digiero, estoy muy contenta con este don que Dios me dio para desarrollar estos platillos y también porque había muchas personas que no conocían los tamales barbones de camarón y quedaron impactados, les gustó”, dijo.

Ella le pidió unos tamales de camarón barbón, era apresurado, pero accedió a elaborarlos y se los llevó al domicilio que le solicitó.

Unos días después le notificó que los tamales habían sido evaluados por un chef y que existía la invitación para ir a un encuentro con otros cocineros del país.

Pensó que era broma hasta que recibió un documento, y entonces junto con su esposo, Óscar García Domínguez, quien la apoya en la elaboración de tamales, se fueron a Xcaret desde el 13 de septiembre y regresan este sábado.

“Estoy sorprendida cómo puede llevarse el platillo de nuestra región para que lo disfruten personas de otros lugares, había algunas personas de Sinaloa visitando y me preguntaban también por los tacos dorados de camarón”, expresó.

Marichu, como es conocida, detalló que su profesión es ser secretaria, y nunca pensó que algunas veces se dedicaría a elaborar tamales barbones, que esto sería el sostén principal de su familia, con el que han sacado adelante a sus hijos.

“A elaborar tamales me enseñó mi suegra, Alejandrina Domínguez, pero siempre me ha gustado la cocina, mi papá (Epifanio Palomares) me decía que había sacado el sazón de mi abuela (Candelaria González) que hacía tamales de dulce”, explicó.

Durante 18 años se ha dedicado a la elaboración de tamales.

“Nunca pensé que el trabajo de hacer tamales me traería hasta acá (Xcaret) cuando me entregaron el reconocimiento no podía ni hablar, es bonito que reconozcan esto y que valoren nuestra cocina, nuestra tradición”, dijo.

La cena con distintos platillos se ofreció para 4 mil personas, además de su estancia con gastos pagados a Xcaret se les compensó económicamente, manifestó.