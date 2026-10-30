$!¡Sabor, tradición y causa social! Presentan el recetario ‘Escuinapa, los sabores de ayer, hoy y siempre’

ESCUINAPA._ La sopa de ‘Coy’, el paté de Raquelito Simental, la crema de elote de Elda Lerma de Díaz, el revuelto de pollo de doña Olivia Sanabia, entre otros sabores muy escuinapenses, quedaron para la historia en el libro ‘Escuinapa, los sabores de ayer, hoy y siempre’. Sabores y tradición que la presidenta del DIF Municipal, María Guadalupe Stone Aguilar, recopiló para que ese sabor siga trascendiendo como parte de la historia que merece continuar viva en la gastronomía.

Además, Lupita Stone Aguilar realizó el libro para ayudar a las causas del DIF municipal con lo que se genere de la venta de este libro. “Los sabores de nuestra tierra son memoria, identidad y futuro”, se señala en el libro. En la presentación de la publicación, Lupita Stone Aguilar indicó que una parte importante es que se sumaron recetas saludables, con productos locales, incluyendo el mango, coco, camarón, pescado... todo lo que da identidad al municipio.







“Participó mucha gente, es un trabajo colectivo de gente del DIF, me siento complacida de tener este equipo”. Al presentarlo durante la conmemoración de la alimentación saludable, invitó a las comunidades a tener sus recetarios, a tener una herencia en ellos, a dejar constancia de lo que formó la comunidad.