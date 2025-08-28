$!Se alista Escuinapa para celebrar 110 años de ser municipio

ESCUINAPA._ Con actividades culturales, deportivas y de gastronomía el Municipio tendrá una semana de festejos por el 110 aniversario de la municipalización.

”Es un momento histórico que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, fortalecer el sentido de pertenencia de toda la ciudadanía”, dijo la directora de Atención Ciudadana, Kimberly Grave López.

Informó que del 1 al 7 de septiembre se tendrán diversas actividades a lo largo de cada día para los festejos.

La funcionaria informó sobre los eventos acompañada de los regidores Teodosio Fausto García y Guadalupe Palomares Fausto, así como diversos funcionarios de primer nivel.