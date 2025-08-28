$!Se alista Escuinapa para celebrar 110 años de ser municipio

ESCUINAPA._ Con actividades culturales, deportivas y de gastronomía el Municipio tendrá una semana de festejos por el 110 aniversario de la municipalización.
”Es un momento histórico que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, fortalecer el sentido de pertenencia de toda la ciudadanía”, dijo la directora de Atención Ciudadana, Kimberly Grave López.
Informó que del 1 al 7 de septiembre se tendrán diversas actividades a lo largo de cada día para los festejos.
La funcionaria informó sobre los eventos acompañada de los regidores Teodosio Fausto García y Guadalupe Palomares Fausto, así como diversos funcionarios de primer nivel.
’Tendremos eventos deportivos, culturales, hasta nuestra tradicional feria gastronómica”, dijo la funcionaria.
El lunes 1 de septiembre se hará la inauguración de las festividades a las 19:00 horas, aunque durante el día se tendrán diversas actividades.
Informó que se hará un reconocimiento a una de las personas más longevas del municipio que es don Rosendo Crespo quien tiene 100 años y está buscando a una mujer de edad similar que son una memoria viva del Municipio.
Estás celebraciones tendrán una reina, que será Wendy I, quien fue princesa real de las Fiestas del Mar de las Cabras y que será una reina activa en los diversos eventos del Ayuntamiento.