ROSARIO._ Maestros rurales se concentraron de nuevo en el departamento de Servicios Regionales Baluarte-Cañas debido a que la Secretaría de Educación Pública incumplió con el pago de la compensación E3 que había determinado para fin de mes.

“Unos compañeros se están manifestando en Culiacán, nosotros estamos aquí en Rosario, no tomamos las oficinas de Servicios Regionales, pero no sabemos aún sí lo haremos, la SEPyC nos mintió, acordó pagarnos en la quincena del 30 de marzo, pero ya nos llegó el fone que son los recibos de pago y no vienen esos pagos”, dijo uno de los inconformes.

La compensación que no se les ha otorgado desde el mes de agosto a algunos de los 120 maestros rurales, pueden comprobarlo que no les ha llegado pese a que la Secretaría de Educación Pública y Cultura los ha desmentido, la prueba está en los cheques que tienen como recibo y donde no se ve ese reflejo de pago.

Este pago que piden no es un regalo que se otorgue, es un derecho al trabajo que como maestros rurales realizan, al irse a la zona serrana y realizar labores no solo como docentes, sino como directores, intendentes, encargados de mantenimiento.

También en dar atención a niños de la comunidad con necesidades especiales, dar clases desde 1 hasta 6 grado y realizar tareas que puedan apoyar a la educación de esas comunidades marginadas.

“Nos comentaba la Diputada Rosario Sarabia que se reunió hace rato con nosotros, que Graciela (Dominguez Nava) argumenta que nosotros no merecemos ese pago y que la propuesta es que renunciemos a ese pago, que no atendamos a los niños en la tarde, entonces hay una incongruencia en si realmente le interesa o no la educación”, dijo uno de los profesores.

Esa compensación E3 tienen años recibiéndolas, por la situación que tienen al irse a las comunidades, por las necesidades que padecen en esa zona, lamentablemente al parecer cuando llegaron a la SEPyC fue un tema que desconocían, cuando era parte de los compromisos que desde hace años se tienen.

Señalaron que el problema es que mientan, que muevan a personal de la dependencia a negociar, como es el caso del encargado de Primarias en el Estado o un contralor que es con quienes tuvieron una reunión cuando tenían tomadas las oficinas de Servicios Regionales.

Ahí se hicieron compromisos de pagos, que finalmente no se han dado y ahora esos funcionarios que acudieron tampoco respondieron a las llamadas que se les han hecho.