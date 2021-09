ESCUINAPA. _Las banderas roji-negras se colgaron en las oficinas de Jumapae para anunciar una huelga indefinida ante los adeudos que la parte patronal mantiene en salarios, primas vacacionales, de antigüedad y aguinaldos. El Secretario General del Sindicato, Diego Rincones Altamirano, exhibió además que el Ayuntamiento se ha convertido en un usuario ‘moroso’ que adeuda alrededor de 4 millones de pesos. “El Ayuntamiento adeuda cuatro millones de pesos por tomas públicas, que pague el agua de los servicios públicos, que ponga el ejemplo, si pagaran el servicio se sanearían muchas cosas” dijo.

Foto: Noroeste/Carolina Tizando ( )

Mientras los usuarios domésticos intentan mantener a ‘flote’ la Jumapae con lo que pagan del servicio de agua potable y drenaje, el Ayuntamiento adeuda estos servicios que se otorgan a parques, Iglesias, entre otros. El Ayuntamiento señala que no tiene recursos para otorgar a la Jumapae y se puedan cumplir con lo que adeudan a trabajadores, pero no se está pidiendo un préstamo, lo que tienen que hacer es pagar para poder solventar principalmente el adeudo de los salarios, que ya son 4 quincenas que no se otorgan, preciso.

Foto: Noroeste/Carolina Tizando ( )

Además, se han quedado con obras de drenaje y agua potable a través de Obras y Servicios Públicos Municipales, cuando eso era algo que competía a la paramunicipal quien después recuperaba lo relacionado al IVA, hoy no tienen esa opción, porque el Ayuntamiento a través de Obras Públicas hace las obras. “La Jumapae ya no puede recuperar IVA que era algo que ayudaba, la Jumapae ahora subsiste solo de lo que los usuarios pagan, si no pagan no hay dinero”, dijo.

Foto: Noroeste/Carolina Tizando ( )

La situación que tiene la paramunicipal en materia financiera no es culpa de los trabajadores, aunque el Alcalde Emmett Soto Grave y el Gerente de Jumapae Geovanni Saracco lo señalen medios informativos de radio, indicó. Es una mala administración, las demandas que no han podido resolver y se han convertido en adeudos millonarios lo que ha llevado a una situación financiera como la que se tiene, no los trabajadores, quienes han buscado ser conscientes y no pedir más de lo que los derechos le otorgan.

Foto: Noroeste/Carolina Tizando ( )

“Nos pusimos la camiseta para trabajar con ellos, pero prefirieron pagar a proveedores, nos han dejado sin salario, el salario es sagrado, es con lo que mantenemos a nuestras familias, pedimos a la población que consideren eso” dijo. Los servicios de agua potable no se pararán, señaló, el trabajo de las cajas a cargo de personal de confianza continuará porque no se quiere afectar a la población y aunque la Gerencia no hablo de las guardias en caja, ni dio nombres dejando solo el lugar, decidieron ante el actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje que se quedará personal de confianza laborando.

Foto: Noroeste/Carolina Tizando ( )

El dirigente indicó que desconocen cuanto se adeuda en total en salarios, porque hay empleados a quienes le pagan y a otros no, además que no han dado recibos de nómina a los que les han abonado. Señaló que otra de las exigencias que tienen, es que se reinstale a los 10 compañeros que de manera injustificada se despidió argumentando problemas financieros, pero se contrató a 12 personas más para administración y al personal de confianza que se ha despedido se les ha liquido con 18 y 25 mil pesos.

Foto: Noroeste/Carolina Tizando ( )

“Nos dicen que no hay dinero, pero vemos como despiden compañeros, nos sacan de oficinas y luego contratan más, deciden despedir a unos y los liquidan, no sabemos qué pasa” señaló. La decisión es permanecer el tiempo que sea necesario, no se van a mover del lugar, indicó, es una resistencia pacífica, en lo que lo único que piden es la compresión de la ciudadanía, que sepan que están luchando por sus derechos.