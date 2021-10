“Vienen a poner una protección, no importa que fuera de material reciclado, pero no servirá de nada, los pichones entran por todos los espacios libres del mercado, además lo que nos hemos quejado es del domo de policarbonato, no se puede tener un comedor comunitario, comiendo en pleno calor”, dijo.

En la zona gastronómica ha empezado a colocarse malla ciclónica y tubos oxidados que fueron reciclados de la unidad deportiva, no importa que fueran de doble uso, pero la obra no cumple con la calidad que se requiere, indicó el dirigente.

ESCUINAPA._ El área gastronómica del mercado Miguel Hidalgo de Escuinapa no será recibida por los locatarios, pues no es una obra concluida, manifestó el Presidente de los Locatarios, Salvador Camacho Rodríguez.

“No se acerca nadie del municipio, vienen cuando quieren, no saben lo que se ocupa, han venido sólo para llenar el requisito porque se quieren ir ya, nunca se habían preocupado en 4 años por el mercado, en este mes o dos meses que se van a ir quieren que se resuelva todo, cuando la obra estaba olvidada”, dijo.

Las veces que ha acudido, que ha sido una hace dos semanas, fue sin reunirlos, solo estuvo por el lugar, con comerciantes que no corresponden al área, porque a los que están para instalarse en el sitio no los escucha.

En los últimos 3 años el Alcalde Emmett Soto Grave no ha tenido el acercamiento con los comerciantes, para saber qué requieren, qué le falta a la obra.

La obra no fue bien hecha, el calor no se soporta dentro, no se dejaron instalaciones eléctricas para que los comerciantes mínimo coloquen un abanico de techo, ni tampoco se han hecho responsables de hacer el trato para que la empresa gasera coloque los “bajantes” para los vendedores de alimentos.

Señaló que esperan que venga el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que vea la obra, para que sepa que fue mal hecha y que no pueden recibir una construcción en estas condiciones pues al final derribaron unas instalaciones mejores como era el antiguo mercado, el cual solo tenía en mal estado el techo, pero los locales contaban con vitropiso, estaban en buenas condiciones, ahora no tienen nada de eso, los dejaron solo pintado, que con cualquier cosa se manchara, no tienen las condiciones de higiene.

“Qué bueno que venga el Gobernador a inaugurar porque ya van 3 veces que lo inaugura el Presidente Municipal, de hecho, ahí está la placa conmemorativa, 3 veces han querido inaugurar y se reprograma, si viene el gobernador, que venga a esta hora, no queremos dañar su imagen, los locatarios nos merecemos algo con más calidad y así como está la obra, no la vamos a recibir”, dijo.

Desconocen qué trabajos piensan realizar y en cuanto tiempo pretenden informarles sobre lo que queda pendiente, pues mientras la obra fue construida ni siquiera se tomó en cuenta al Comité de Obra conformado por locatarios.