$!Supervisora y maestros intentan disolver plantón en primaria de Escuinapa

ESCUINAPA._ Aunque no existían durante esta mañana acuerdos sobre el conflicto en que maestros piden la destitución de directivos de la escuela José G. Gutiérrez, la Supervisora y un grupo de maestros llegaron a conjurar la toma del plantel, señalaron padres de familia.

Como padres de familia no tienen acceso a la institución, no pueden ni siquiera pensar en arreglar las aulas en mal estado, pues la directora les señalaba que deben esperar al Estado para que les otorgue eso, pero se tiene que gestionar y consideran que no se hace.

Señalaron que mientras no se tenga solución se debe continuar en la tónica de no permitir que entren la Directora y Subdirectora, además no debió haberse tomado foto de quienes estaban en el lugar, pues consideran que eso es querer intimidar, cuando su movimiento es justo, pero nunca los han querido escuchar.

Se intentó conseguir la replica de información a la Supervisora, pero esta informó a través de otra persona, que se encontraba ocupada y después de las 13:00 horas podría ser entrevistada, lo cual ya no fue posible.