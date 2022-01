“Tuve que pensar qué hacer para tener para curar a la niña, para que me alcanzara (dinero), mi hermana la más chica me enseñó a hacer los tamales, me dijo que con eso me podía ayudar”, dice.

La tradición de su familia la llamó por necesidad, y aunque su hija murió al poco tiempo, descubrió que esa sazón también servía para sacar adelante junto con su esposo a los otros hijos, que necesitaban estudiar para mejorar su calidad de vida.