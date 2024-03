ESCUINAPA. _ La Alcaldesa sustituta de Escuinapa, Xochilquetzal Ramos Melchor, indicó que el objetivo es continuar con los preceptos que desde el Gobierno del Estado tienen que es tener gobiernos humanistas.

“Estoy en shock, no me cae el ‘veinte’, soy Presidente Municipal, pero a mí me gusta la labor social... vamos a continuar con un gobierno humanista, me gusta ayudar, me gusta colaborar”, dijo.