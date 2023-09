Nos jugaremos en las elecciones el progreso de México o su retroceso, tu participación y voto responsable son decisivos, renueva tu credencial.

La fuerza ciudadana

Tomemos conciencia de la responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno para buscar unidos el bien común y el progreso de México y no heredarles a nuestros hijos y nietos un país con serios problemas.

México no va a mejorar si nosotros no hacemos uso del poder ciudadano unido para ir resolviendo los problemas de la comunidad en donde vivimos. No queremos regresar al pasado ni seguir permitiendo el latrocinio ni el desorden presente.

Contribuyamos al buen gobierno con propuestas y acciones concretas ciudadanas, el poder ciudadano con un aspirante que lo represente debe erigirse encima de los partidos y del presidencialismo buscando el bien común, dadas las condiciones necesitamos ahora a los partidos por sus plataformas.

Enfrentemos una realidad: el gobierno no ha podido solo ni podrá. Exijámosle rendición de cuentas a todos los que gobiernan para que hagan buen uso del poder y no malgasten al capricho personal el presupuesto y quitemos al que no sirve.

No somos el país de un solo hombre, somos el país de millones que alzamos la voz porque el presidencialismo nos ha traído serios descalabros cada sexenio. El entorno internacional e interno es demasiado complejo para la mente de un solo hombre por más capaz que sea, peor si sale bribón.

Requerimos el consenso en la toma de decisiones, hemos visto que dejar el poder a uno solo lo convierte en un tirano sexenal sea quien sea.

Eso nos ha costado mucho: vidas, crisis sexenales, patrimonio, pobreza, polarización del ingreso, éxodos masivos al otro lado para trabajar separando a las familias, una imparable violencia sumándole que los narcos encarecen la canasta básica y extorsionan a los changarros y nadie los defiende.

La gran oportunidad

Por otro lado se nos presentan oportunidades maravillosas para subirnos al tren del primer mundo con las fábricas que están dejando China para instalarse aquí: ya somos el principal proveedor de los EEUU.

El futuro es exportar y crear tecnología propia mejorando la educación. China aprovechó la inversión extranjera para atraer, copiar y crear su propia tecnología, ya están aquí con sus autos y celulares.

Crisis migratorias

Éstas ya nos rebasaron y crecerán, el gobernador Tejano la llamó “invasión” pidió ayuda a su ejército y dañan a México y a EEUU. Más de 7 millones de venezolanos ya huyeron, les suman cubanos, nicaragüenses y africanos. Pronto como en Europa aquí en las calles ya no veremos solo mexicanos, el grito de “vivan los migrantes” tuvo eco, se dejaron venir, “La Bestia” se suspendió varios días para evitar accidentes al subirse al tren.

¿Punto de no retorno?

México para prosperar requiere de una serie de condiciones, de no cumplirse el próximo sexenio bien podría ser una ruta de no retorno, lo digo muy en serio: se concentraría más el poder presidencial, el del ejército y de los narcos aliados debilitando el poder judicial y con él las posibilidades de combatir la violencia y de que te defiendan si te extorsionan o secuestran o reducir la corrupción creciente.

Mientras lees esto cuadrillas de cubanos y venezolanos trabajan aquí para confundir, adoctrinar y dividir a la población, si no lo crees ve los libros de texto; los millones que se pagan por los “médicos” cubanos, muchos son espías, e importaciones de allá para el tren maya; los millones que recibe el embajador de Nicaragua por los servicios de seguridad en gobernación, los guardias que viste en el incendio de Cd. Juárez son ellos; las fugas de granos de Segalmex a Venezuela, ahora los vistes desfilar campantes.

Acordemos juntos

Las condiciones necesarias para progresar: 1. Un estado de derecho que aplique la ley con justicia pareja y no solo por venganzas políticas, 2. La división de los 3 poderes para contrarrestar los excesos presidenciales, 3. Que el congreso represente los legítimos intereses del pueblo y no sea mangoneado por los partidos políticos ni por el presidente, ellos aprueban las leyes y el presupuesto.

4. Fortalecer el poder judicial y la seguridad, se castigue a los delincuentes para bajar la impunidad, 5. Un ejército que no sea cómplice ni socio del gobierno ni de los narcos para frenarlos.

6. Fomentar el voto libre secreto y garantizar su conteo y legalidad con el INE, evitar el dedazo, 7. Garantizar las instituciones autónomas que permitan el buen gobierno, el INAI que transparenta el gasto público y sepamos en qué se está gastando nuestro dinero, que siga el Banco de México.

Sin un estado de derecho imposible progresar, México ocupa los últimos lugares: el 113 de 139 países y en Latinoamérica el 27 de 32, cerca de Nicaragua, Haití y Venezuela, los mismos que huyen ahora porque no creyeron que se les venía encima una dictadura.

¿A qué le tiras mexicano? reflexiona adónde te conducen tus preferencias, estamos en el mismo barco.