Arte y terapia

A Ericka Mariana siempre le gustaron las manualidades, empezó a pintar siendo adolescente y de grande decidió estudiar la carrera de Artes Plásticas. También ha participado en los talleres del Instituto Shalom, que fundó su mamá, la psicóloga Naytzé Ramírez Torres.

“Yo crecí aquí, mi mamá es psicóloga desde antes de que yo naciera, yo tomaba los talleres de niños, después entré a estudiar la Licenciatura en Educación para la Familia”.

El arte lo ha relacionado con las emociones y siempre que pasaba por alguna situación, pintaba, dejando fluir así sus emociones. Así creó el taller de Arte Terapia, en donde los pequeños aprendían de la teoría del color, y luego de tomar la certificación en Terapia de Contención, y crear cuadros de las emociones para los consultorios de sus compañeras, surgió la idea del taller Arcoíris de las Emociones

“Me gustó unir la parte de las emociones, lo terapéutico y la pintura, en Arte Terapia, aprenden ellos sobre la teoría del color y siempre aterrizamos con las emociones, por ejemplo, qué color sería el enojo, casi siempre lo relacionan con el rojo, que color es la tristeza, azul”.

Pero el trabajo en el taller va más allá. Si el tema es el enojo, surgen preguntas “¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? ¿En qué parte lo sientes? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué haces, lastimas a los demás, te lastimas a ti mismo?, con la intención de aprender a canalizarlo para que no guarden las emociones, pues pueden enfermar o alejar de las personas.

“Vemos las emociones, no como buenas y malas, sino como agradables y desagradables, ¿qué nos gusta sentir más?, pero a veces en nuestro sistema no están permitidas, por ejemplo, si ha habido muchas pérdidas o están pasando un duelo, y no está muy bien permitido sentirlas. Me ha tocado ver que no permiten el enojo o no permiten la tristeza, por ejemplo que te vean llorando, pero no te permiten expresarte, y te mandan al cuarto”.