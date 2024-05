“Él descubre entonces que es como todos los demás cangrejos y se incluye en una comunidad”, explicó el autor, “y en las escuelas ocurre mucho eso, que los niños que tienen alguna característica o habilidad en particular, tienden a aislarse porque se sienten diferentes y creo que la lectura de este libro les va a servir para darse cuenta de que son mucho más parecidos a los demás que lo que creen”.

Para el antropólogo, historiador, director de Acervos Históricos y Biblioteca de El Colegio de Sinaloa, institución en la que ha dirigido los trabajos de investigación, catálogos de fuentes documentales, entre otros proyectos, escribir para niños ha sido una experiencia buena.

Primero publicó ‘Romina y la nube gruñona’, con un tiraje de 500 ejemplares que se agotó y Cuco el cangrejo más raro del mundo también lo están adquiriendo los lectores rápidamente, lo que le ha permitido entrar en diálogo con los niños que desde su punto de vista los mejores jueces.

“En el diálogo que tengo con ellos, al final de cada presentación, me hacen notar, por ejemplo debilidades en la narración o fortalezas o me dan incluso otros finales y creo que eso eso tiene mucho que ver con su imaginación que no tiene fronteras, para un niño no existe la realidad, no la separa como lo hacemos los adultos, entre ficción y realidad”, señala.

El autor considera que para llegar a escribir cuentos para niños, le ayudó que durante mucho tiempo creó cuentos breves, mini ficciones.

“Los cuentos para niños tienen que ser cortos, no puedes abusar con textos muy largos o descripciones muy detalladas porque se dispersan, el reto principal en la literatura infantil es recuperar la imaginación que tú tenías cuando eras niño y ser capaz de recuperar el léxico tan concreto y conciso que tienen ellos”.

Destacó la importancia de las imágenes, porque se ha encontrado con niños que no tienen el hábito de la lectura pero se sienten atraídos por las ilustraciones y son capaces de recrear la historia a partir de ellas.

El libro se ha vendido en cada una de las presentaciones y un porcentaje de la venta es donado para los campos de refugiados de Gaza, a través de los programas de UNICEF, del cual es patrocinador desde hace 12 años.

“Antes el patrocinador no decidía hacia dónde se destinaban los fondos que donaba, pero en esta ocasión recibí una carta de UNICEF en el que me comunicaban que por la emergencia que está pasando por la guerra, los campos de refugiados son una verdadera tragedia humana, entonces me pedían el consentimiento para que los donativos que hago cada mes y los extraordinarios que voy a hacer con la venta de los libros, fueran canalizados a los programas que tiene ahorita UNICEF en Gaza, que tiene que con alimento, terapéutico, hospitales, refugio temporal, ese tipo de cosas y por supuesto di mi consentimiento”.

De la venta donará el 50 por ciento a UNICEF y el otro 50 lo reservará para los gastos de publicación de su siguiente libro, ¿Y dónde están las nubes?

“Ya tengo un tercer cuento terminado, pero es para niños más grandes porque es más extenso, con más personajes, tiene un diálogo más complejo y un léxico más elevado, estoy pensando que es para niños que tienen el hábito de la lectura, tal vez que están entre cuarto y sexto de primaria, ya lo registré en Derechos de Autor con un doble propósito, porque puede ser montado como una pequeña obra de teatro infantil y ser publicado como cuento”, dijo.

El trabajo de ilustración iniciará este año pero la publicación probablemente será a principios del año que viene, adelantó.

Por lo pronto seguirá haciendo presentaciones de “Cuco, el cangrejo más raro del mundo”, en escuelas de Culiacán y Mazatlán.

Precio

El libro tiene un costo de 200 pesos y puede adquirirse en El Colegio de Sinaloa, 50 por ciento del cual será destinado al programa que UNICEF –del cual es patrocinador desde hace 12 años– tiene en los campos de refugiados de Gaza.

El autor

José Carlos Zazueta Manjarrez es Licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Sociología e Investigación Social por la Facultad de Ciencias Económicas y Actuariales de la Universidad La Sapienza de Roma, Italia.

Actualmente se desempeña como Director de Acervos Históricos y Biblioteca de El Colegio de Sinaloa, institución cultural en la que ha dirigido los trabajos de investigación que culminaron con la publicación de tres Atlas de flora, fauna y ecosistemas de Sinaloa, el Diccionario de Sinaloísmos, seis catálogos de fuentes documentales para la Historia del Noroeste y los dos primeros volúmenes de la Historia General de Sinaloa, entre otros proyectos.

Coordina también, desde hace quince años, el Seminario “La religión y los jesuitas en el noroeste novohispano”, un foro académico internacional especializado en este tema y que ha publicado hasta ahora seis volúmenes de sus memorias. Igualmente, y desde hace un año, coordina por la parte mexicana, el Foro Internacional Mazatlán “Crossing Borders” un evento académico binacional (US y México) que va por su segunda edición.