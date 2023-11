Dos obras literarias completamente distintas, pero cuya característica similar es que con narradas en el género de cuento, presentó el escritor y académico José Carlos Zazueta Manjarrez, en lo que fue el programa de Jueves Literario que organiza el Instituto de Cultura de Mazatlán.

El encuentro literario tuvo lugar en Casa Haas, ahí el también investigador presentó el libro de cuentos infantil “Romina y la nube gruñona” y el libro de cuentos para adultos “Cuentos breves de la imaginación”.

En la presentación lo acompañaron el también escritor Luis Antonio Martínez y la artista Frida Fernández.

El primer cuento narra la historia de Romina, una niña a la que gusta dibujar, acudir a la escuela y que un buen día mientras está en salón de clases, ve por la ventana una gran nube que está enojada e intenta aconsejar para que tenga una vida más feliz.

La obra fue inspirada en una sobrina del autor que lleva ese nombre y ella es la sobreviviente de un parto gemelar en el que su hermana murió a las pocas horas de nacida, por lo que con este cuento recuerda ese evento familiar y de cómo esa niña se aferró a la vida.

Por su parte, “Cuentos breves de la imaginación” es un libro pequeño integrado por 44 micro relatos escritos por el autor hace 40 años cuando estudiaba en la Escuela de Antropología.

Se trata de un libro ilustrado, una obra interesante, así lo consideró Luis Antonio Martínez.

“A mi se me hizo paradójico, me carcajee, hay una carga dramática, una carga psicológica fuerte, estas hablando de cosas tuyas, he leído muchas cosas, tuyas, es admirable..., hay una capacidad de crear a través de mitos, de personajes populares, del cine, hay muchas cosas muy interesantes, y crean un embalaje cultural que uno como lector agradece y es fácil de leer”, explicó Luis Antonio Martínez.

Mientras que el autor dijo que “Cuentos breves de la imaginación”, lo escribió en su pasado, mientras estaba estudiando la carrera de Antropología social en la Ciudad de México.

“Con el libro infantil me permite entrar con un grupo de lectores que son los niños, sin embargo, con Cuentos breves de la imaginación es un libro de cuentos que se puede decir es para adultos, y a diferencia de los adultos, si a los niños no les gusta el cuento simplemente se levantan y se van, no tienen filtro y eso es una grata experiencia”, dijo.

Cuentos breves de la imaginación dijo que surgió de que se convirtió en un lector asiduo de una revista literaria que compraba en librerías o en los puestos de periódicos.

“Digamos que es como un rompecabezas de historias, el escritor pone el 78 y el otro 22 el lector... mientras estaba estudiando la carrera de Antropología Social en la Ciudad de México, me convertí en un lector asiduo de una revista literaria que compraba en librerías, de esas revistas de hace 40 años, que eran otra cosa, de esa manera empecé a escribir y a darle mi dirección y estilo propio”, dijo.

Ambos libros los editó con sus propios recursos y los ha estado presentando en colegios y bibliotecas, y lo que salga de su venta será donado en su totalidad a la UNICEF.