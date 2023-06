“Gracias a todos por compartir un poquito de su tiempo este panel, para mí en forma personal es muy importante que todas las personas que el día de hoy acudan se vayan a casa con un mensaje positivo, con un mensaje que la diversidad es hermosa, y sobretodo con un mensaje de respeto hacía las mujeres de la diversidad”, comentó Vicky Ibarra.

“Yo soy originaria de la zona rural de Sinaloa, mis padres vivían en el pueblo serrano de Panuco, Concordia, y a parte de que es la sierra, es una cultura totalmente machista, una cultura totalmente arraigada a ciertas formas de pensar; yo vengo de una familia sumamente tradicionalista. El hecho de yo poder reconocerme es para mi es un gran logró porque creo que vengo de mujeres de una generación de muchas costumbres de que vivían a como les decían los hombres de sus vidas, y para mi es reconocerme y vivir como vivo ahora es por supuesto ha sido un gran reto en el entorno familiar”.

Ella comentó que de pequeña y al vivir después es Celestino Gazca, no sabía que era ser una mujer lesbiana.

“El vivir en una zona rural, en Cestino Gazca, que fue donde yo crecí, no había ninguna mujer lesbiana, yo no sabía que era una mujer lesbiana, no tenía una referencia...yo me di cuenta desde muy chica que me gustaban las mujeres, pero no podía reconocerlo como un gusto...el hecho de que hoy decidír ser visible dentro de una familia tradicional, y dentro de un pueblo como Celestino Gazca, asume toda la responsabilidades que eso implique, porque yo quiero ser la referencia de todas esas niñas lesbianas que hoy no tienen una referencia y que sepan que amar a otras mujeres no tiene nada de mala, que amar a otras mujeres no te hace menos mujer, y que amar a otras mujeres puede permitirte cumplir todas tus expectativas”.

“Para mi ha sido un reto muy enorme, soy la lesbiana del rancho, soy la mala influencia de la familia, y eso me encanta, lo disfrutó mucho porque también sé que soy la referencia de muchas niñas, de muchas niñas, que no tienen una referencia de lo que son y que se sienten atrapadas y poder darle esa luz en el camino, para mi es fantástico”.

Por su parte, María Isabel Cruz, quien es originaria de Oaxaca, y quien por 6 años ha buscado a su hijo Reyes Yosimar García, es una mujer luchadora social que forma parte de las madres con hijos desaparecidos en el País.

En esa búsqueda, la presidenta del Colectivo de Búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. de Culiacán, señaló que encuentro el amor con una mujer, pero aún así no se considera lesbiana, que solo quiere ser feliz con otro ser humana mujer.

“Para mi es un poquito difícil hablar de este tema porque es muy diferente a lo que yo hago, nunca me he sentado en una mesa de la diversidad y si me siento un poco nerviosa y sobretodo hablar desde mi vida personal y de lo que me ha pasado a mi, a lo contrario de Vicky yo vengo del estado de Oaxaca, vengo de un estado pobre, pero rico en cultura, donde los tabúes no existen, si quieres amar a un hombre puedes hacerlo, si puedes amar a una mujer puedes hacerlo; desde muy pequeña fuimos inculcadas de que tu tenias que estar con la persona con la que te sintieras bien y con quien estuvieras feliz”.

“Creo que de ahí yo no me definía, la verdad, no me considero lesbiana, porque no me gustan las mujeres, me gusta una, pero no todas, pero no me considero lesbiana, creo que me considero más heterosexual, me gusta estar con la persona que me satisfaga y me haga sentir feliz, me haga sentir de que las pequeñas cosas le den sentido a la vida, en este caminar, pues la búsqueda de mi hijo desparecido, 6 años, me encontre a Belinda, en una busqueda, yo recuerdo que le decía a una compañera ‘es que me gusta’ y ella me decía eres una jota, y yo le dije que no importaba lo que ella decía, y ahora soy la jota de todas las buscadoras, porque todas así me pusieron”, comentó por su parte María Isabel Cruz.

“El ser relegada, tanto Belinda como yo, ella por ser lesbiana en su trabajo fue congelada, al grado de que tuvo que renunciar y yo pienso que debemos de estar con la persona que nos haga sentir bien, y que a pesar del dolor que yo traigo, ella vino a ser para mi una chispa de vida, como si Yosimar me la hubiera puesta en el camino para decirme mamá no estas sola, ahí te va, eso le agradezco a Yosimar, y pues nada, soy eso, la jota de las buscadoras”, dijo.

Al final, las panelistas recibieron un reconocimiento de parte del comité organizador.