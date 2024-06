El periodismo, asegura, es una profesión que cuando te gusta, pasa el tiempo y no te das cuenta.

“Para todos nuestros compañeros, algunos duramos más tiempo, otros nos cansamos antes, o quizás nos alcanza y nos falta tiempo para seguirlo haciendo, y pues yo lo ya lo he ejercido por 50 años aquí en Noroeste y me da una gran satisfacción el hecho de que se acuerden de nosotros que aquí estamos haciendo un trabajo diario, el año pasado nos lo reconoció la empresa con la que hemos estado trabajando”.

Este reconocimiento, dice, no es sólo para él, sino para quienes se dedican al periodismo.

El olfato periodístico

El olfato periodístico es una habilidad que permite entender los hechos para anticiparse a las noticias y una vez acontecen, determinar si se trata de historias verídicas que sean de interés público. Y los hechos, dice Escobar, brincan.

“Muchas veces uno se pone en el lugar de los hechos, y nos brinca, a veces ando en un día de descanso, ya me ha sucedido que ando muy a gusto con mi familia y hay un hecho y siempre traigo la cámara y en el momento uno sabe si lo está cubriendo alguien de mis compañeros y si no, lo cubro y esa es la adrenalina que le entra a uno”, cuenta.

“Muchas veces he llegado con zapatos nuevos y me avisan que tengo que ir a la sierra a cubrir algo, y vámonos a cualquier otra cosa, o alguna inundación y adiós a mis zapatos nuevos, ¿qué quiere decir esto?, que en cualquier momento puede surgir la nota y uno debe estar listo”.

En otras ocasiones estando en su casa, cuenta, ha escuchado “ciertos ruidos” de cosas que ocurren en la ciudad.

“Escucho una vez, me llama la atención y si vuelvo a escucharlo ya siento que está pasando algo y si se oye una tercera vez hay que ir a trabajar”, dice.

“Y esto me ha sucedido muchas veces, a veces ando fuera de aquí, de vacaciones y ocurre algo que me llama la atención y pues me entra la cuestión de que soy periodista y voy porque puede servir para tomar la foto”.

La exposición

En “Medio Siglo de atrapar la historia de Sinaloa con su lente”, Escobar reúne alrededor de 20 imágenes en mediano formato que ha tomado en momentos especiales de su trayectoria periodística.

“Algunas las capté cuando inicié y las tengo ahí en mi archivo, otras son de coberturas especiales, me ha tocado por ejemplo cubrir las giras de un Papa, la de Juan Pablo II, fui a dos de sus giras y creo que es algo extraordinario, fuera de lo que comúnmente cubre uno y me gustaron esas coberturas, el momento de captar esas fotografías”, comparte.

“Ir fuera de la ciudad, buscar esa información y traerla para los lectores, me ha llenado mucho de satisfacción cuando lo he hecho”.

Alejandro Escobar agradece a Noroeste la facilidad que le ha dado durante 50 años de trabajar aquí, al Congreso del Estado por este reconocimiento, los partidos y quienes laboran ahí, con quienes ha convivido en todo este tiempo.

Alejandro Escobar

Fotógrafo periodístico y maestro.

Nació en Culiacán, el 15 de febrero.

Realizó la carrera técnica de Ciencias de la Comunicación y, en el ejercicio del fotoperiodismo, se considera a sí mismo empírico y autodidacta.

En 2009 se graduó como licenciado en periodismo, de la Escuela de Filosofía y Letras de la UAS.

Ha obtenido reconocimientos a su trayectoria dentro del medio periodístico, como el Premio Estatal de Periodismo y el Payo de El Rosario, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Fue primer lugar en el Concurso fotográfico La lucha contra el narcotráfico, que organizó el entonces Difocur.

En la Escuela de Artes Plásticas de la UAS formó un gran número de alumnos que hoy se dedican tanto a la fotografía artística como al periodismo gráfico.

Agenda

Jueves 6 de junio

09:00 horas. Homenaje a Alejandro Escobar e inauguración de la exposición “Medio Siglo de atrapar la historia de Sinaloa con su lente”, en el Corredor Cultural Dámaso Murúa Beltrán, del Congreso del Estado de Sinaloa.