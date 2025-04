También, Alejandro Hernández interpretó Little puppet, de Tatiana Stachak; Ana Elena López Flores tocó la Lección No. 42, de Las Primeras Lecciones, de J. S. Sagreras y Vals, de Fernando Carulli.

Y para cerrar las participaciones individuales, pasaron al escenario Santiago Camarillo Quintero con la Lección No. 61, de Las Primeras Lecciones, de Sagreras, y el Vals, de F. Carulli, mientras que Paúl Alberto Mercado Zazueta interpretó el Andante, de F. Carulli, y Barcarola Opus 51 No. 1, de Napoleón Coste.

De esto pasaron a la parte de los ensambles, que abrió con un trío formado por Kaleb Ramón Hernández y Gamaliel Hernández, quienes interpretaron First day of spring, tradicional de Islandia; The giant in the wood, tradicional catalana.

Un cuarteto integrado por Abril Beltrán Montoya, Zara Dayanne Gaxiola Castaños, Valentina Arellanes Medina y Daniella Torres Herrera interpretó una versión para guitarras de La Primavera, de Antonio Vivaldi.

Y otro cuarteto, integrado por Paúl Alberto Mercado Zazueta, Santiago Camarillo Quintero, Jesús Antonio Lizárraga y Santiago Valenzuela García, tocó música popular mexicana con La Sandunga y La Cucaracha, y una danza tradicional italiana, la tarantela I Macccheroni.

Culminó con un grupo integrado por Abril Beltrán Montoya, Zara Dayanne Gaxiola, Valentina Arellanes, Daniella Torres, Paúl Alberto Mercado, Santiago Camarillo, Jesús Antonio Lizárraga, Alejandro Hernández y Santiago Valenzuela, que tocaron con buen ánimo La Danza de la Hachas, de Gaspar Sanz; la Danza Maya, de Annette Kruisbrink, e L’instant Rock, de Laurent Méneret.