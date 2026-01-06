Arte, cine, lectura y esparcimiento habrá este mes en el Masin

El Museo de Arte de Sinaloa tendrá en este mes una agenda que abarca desde la apreciación de obras maestras de la Generación de la Ruptura hasta círculos de lectura para todas las edades.

Las actividades inician este viernes 9 de enero, a las 15:00 horas, con la presentación de la Pieza del Mes, esta vez con la obra “Vibra el aire tal lengua de culebra” (1986) del reconocido artista Arnaldo Coen.

Se trata de un óleo sobre tela perteneciente a la colección Isic-Masin, que permite al espectador sumergirse en el universo espiritual y formal de Coen, figura clave de la Generación de la Ruptura y Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Coen es reconocido internacionalmente por su capacidad de innovar a través de la pintura, la música y la investigación del espacio.

Al término de la presentación, se llevará a cabo una función del Cine Club Masin, con el documental “Como una pintura nos iremos borrando” (1987), dirigido por Alfredo Robert, quien ofrece un testimonio histórico invaluable, ya que contiene el único registro en video del arquitecto y muralista Juan O’ Gorman en vida.