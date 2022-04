$!Cancelan Festival Internacional de Navachiste 2022; se preparan para el 2023

Por considerar que los contagios de Covid-19 siguen activos y en defensa de la salud y disposiciones de cuidados contra el SARS COV2, el Comité Organizador de Festival Internacional de las Artes Navachiste, tomaron la decisión de no llevar a cabo la edición 2022.

“Hoy comunicamos al público, a los artistas y a las comunidades, que hemos tomado la decisión de no realizar el festival. Nos lastima culturalmente no hacerlo, pero consideramos que la pandemia y los contagios están activos y no hay estricto control sanitario”.

El Festival que se lleva a cabo desde hace 30 años durante semana santa, en la Isla de los Poetas, Bahía de Navachiste, Guasave,

Es un encuentro cultural en el que participan poetas, narradores, trovadores, críticos de arte, académicos, artistas de diversas disciplinas y público en general, mexicanos y extranjeros.