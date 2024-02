Más de una hora de canciones cargadas de humor, coplas, monólogos y comerciales ficticios, compartirá Alejandro García Virulo en su espectáculo Notas y netas del 2023, que presentará este sábado 3 de febrero, a las 20:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

“Desde la bronca de Fox por quitar las pensiones hasta la película Barbie, la Sirenita y la Jirafa Benito, que creo que salió de Sinaloa, hasta llegar a las complacencias”, señaló el artista cubano.

Acompañado por Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del Instituto Sinaloense de Cultura, Virulo dijo que Notas y netas está basado en el trabajo que ha hecho durante todo el 2023, en el que ha publicado una serie de coplas que llamó las cápsulas del día siguiente.

“Como le decían cariñosamente al vocero de Vicente Fox, se acuerdan que la gente le decía la pastilla del día siguiente porque venía a arreglar los disparates que decía Fox al otro día”, comentó.

Esas cápsulas, señaló, las produjo en compañía de un publicista mexicano con el que está asociado y en este espectáculo proyectarán muchos de sus comerciales humorísticos.

“Son comerciales sobre marcas ficticias, de cosas que no existen, ahí hay uno muy divertido, que no lo vamos a poner ahora porque está en producción, que es la clásica escena del exorcista cuando llegan los dos curas frente a la muchachita que está en la cama y de repente se empieza a elevar, se pega al techo y entonces la cámara sale por la ventana se echa para atrás y lo que pasa que en el piso de arriba hay una señora que está aspirando el piso”, contó.

Virulo compartió que su nombre artístico surgió cuando en la primaria le cambiaban su segundo apellido que es Villalón, por Virulo.

“Pasaba la lista de asistencia, Alejandro García Virulo, y a todos los chamacos le encantaba decirme Virulo y a mí me enojaba mucho y con eso garanticé que me lo dijeran hasta los 69 años, ya después me acostumbré y le saqué provecho”.

Con 30 años viniendo a Sinaloa de manera ininterrumpida, salvo el año de la pandemia, Virulo dijo que le debe una canción a Culiacán.

“Voy a hacer una canción sobre Culiacán porque es un lugar donde encontré una amistad verdadera en Fito Arriga y su familia, en el grupo Tatuas, en Lázaro Fernando, Marichú y muchísimos amigos de desde el 93”, recordó.

“Siempre encontré aquí un cobijo de gente de gente buena, además con mucho sentido del humor, que se divertía mucho con las cosas que yo hacía. Yo siempre me alegro muchísimo cuando me toca venir a Culiacán porque para mí es una alegría encontrarme con los amigos nuevamente”.

Antes, el artista ofreció un conversatorio sobre el humor, en el que explicó la diferencia entre el humor, la comicidad, la sátira de manera divertida y entretenida.

“Ya lo he hecho en otros lugares recientemente en Sonora y en la Ciudad de México, que es compartir y conversar sobre sus inquietudes sobre el humor y la comicidad”.

Los boletos

Los boletos para la función están a la venta en la taquilla del Teatro, de 10:00 a 15:00 horas, con precios de 300 pesos en la planta baja y 250 en la planta alta (informes al whatsapp 6674318558).