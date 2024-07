A su turno, el barítono cantó Tanzlied Des Pierrot (La Danza de Pierrot, de la ópera Die tote Stadt, de Erich Wolfgang Korngold) mientras que Julia sorprendió con lo etérea de su voz en la bella aria O Mio Babbino Caro (de la ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini), que dejó sorprendidos a no pocos y continuó con el primer dueto de la noche, con el bello vals Lippen schweigen (Merry Widow Duet, de la opereta La viuda alegre, de Franz Lehár), con baile incluido; que provocó cálidos aplausos.

Luego ella cantó el Vals De Musetta (Quando men vo, de la ópera La bohemia, de Puccini) y luego Mein Her Marquis (Mi señor marqués, de la opereta El murciélago, de Johann Strauss), para luego entrar a escena Tobías, quien cantó con garbo y buena presencia el Aria de Papageno (de la ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart), a quien se sumó Julia desde el pasillo de la planta baja para cantar a dúo Papagena, Papagena, Papagena, de la misma ópera.

Luego del intermedio, el programa se integró con música del siglo 20, y abrió con la bella Melodía Sentimental, del brasileño Heitor Villa-Lobos en la voz preciosa de Julia ataviada con un largo vestido de llamativo rosa encarnado como una flor que se abre. A su vez, Tobías cantó la entrañable canción El día que me quieras, del argentino Carlos Gardel, mientras que Julia arremetió con Me llaman La Primorosa (de la zarzuela El barbero de Sevilla, de Gerónimo Giménez).

Y ya en el terreno de los grandes musicales, Tobías lució con If Ever I Would Leave You (Si alguna vez te dejara, del musical Camelot, de Lerner and Loewe) y Julia a su vez cantó Les Chemins De L’amour (Los caminos del amor, chanson del francés Francis Poulenc), y del musical My fair lady, de Lerner and Loewe, Tobías cantó una divertida version de On The Street Where You Live.

Juntos fueron aplaudidos por The Prayer (La oración, de David Foster) y ya hacia el final, Tobías cantó I’ve Got You Under My Skin, de Cole Porter, para seguir Julia con una bella interpretación de Summertime (de la ópera Porgy y Bess, de George Gershwin), acompañada con palmas por el público.

Para cerrar, cantaron a dúo el tema Bésame mucho, de la mexicana Consuelo Velázquez en la que además del piano, contaron con la participación del clarinetista Jesús Miguel Portillo Salazar, quien es clarinetista de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y puso un toque de calidez a esa bella melodía internacional.

Tras las ovaciones finales, concedieron un encore, con Por ti volaré, de Francesco Sartori y Lucio Quarantotto, con lo que cerró una gran noche para el bel canto lírico, plena de romanticismo y de momentos felices.