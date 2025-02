La Banda Sinfónica Juvenil del Estado celebró el Día de San Valentín este viernes en el Ágora Rosario Castellanos, donde el público disfrutó de un repertorio variado, desde temas de musicales, de cine y hasta de la banda inglesa Coldplay y en el que fueron aplaudidos el clarinetista Hédrick Fernando López Inda y la soprano Miroslava Elizabeth Aguilar como solistas.

Bajo la dirección del maestro Baltazar Hernández Cano, el programa Festejando al amor y a la amistad, abrió con la trepidante música de la serie televisiva Juego de tronos (Game of thrones) con los temas Game of thrones, The winds of Winter, The rains of Catamere y Finale, con arreglos para banda de Jay Bocook.

La banda, adscrita al Instituto Sinaloense de Cultura e integrada por alumnos de las Escuela Superior de Música, continuó con la pieza Classical Canon, con arreglos de André Waignein, seguida de Yo soy tu amigo fiel, de Randy Newman y tema de la película Toy Story, con arreglos de Rieks van der Velde,

Luego hizo su aparición el joven clarinetista Hédrick López Inda, quien fue aplaudido por su participación en la pieza Clarinete Polka, una canción polaca tradicional con arreglos de Michael Nowak.

Dedicó una parte a uno de los más grandes compositores en la historia del cine, el gran Henry Mancini (USA, 1924-1994), con un popurrí integrado con los temas Peter Gunn, Mr. Lucky, Charade y The swing march, con arreglos de Willy Hautvast.

Al término entró a la onda de los musicales, con algunas piezas de la ópera rock Jesucristo Superestrella, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, con las canciones No sé cómo amarlo (I don’t know how to love him), Todo está bien (Everything is all right), Solo quiero decir (I only want to say) y Hosanna, que tuvo muy buena recepción de los presentes.

La cosa se puso mejor con el popurrí Coldplay On Stage, con algunos temas de la famosa banda británica en arreglos de Michael Brown, como son Clocks, Lost y Viva la vida.