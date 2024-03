La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes se sumó a los festejos por el décimo segundo aniversario de la construcción del Modular Inés Arredondo, con el concierto Creando experiencias, en el auditorio MIA, donde interpretó la Sinfonía No. 9 “Desde el nuevo Mundo”, de Antonin Dvorak y participó además el Coro de la Ópera de Sinaloa con una serie de canciones nativas y negra norteamericana.

Bajo la dirección artística del maestro Eduardo García Barrios, director titular de la OSSLA, participó además el Coro de la Ópera de Sinaloa, que dirige el maestro Marco Antonio Rodríguez.

Iniciaron con Dos espirituales negros (Where you there? y Wade in the water), que datan de fines del siglo 19, música de los esclavos negros que en el siglo 20 daría origen al jazz, y en cuya interpretación estuvieron acompañados al piano por la maestra Zlatina Valkova.