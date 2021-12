Con una Gala Navideña, ante un teatro Pablo de Villavicencio que desde antes de la pandemia no reunía a la cantidad de público que acudió a disfrutar del concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, dirigido por el maestro Miguel Salmón del Real, inició el Festival Navideño 2021 del Instituto Sinaloense de Cultura.

Piezas como “A Christmas Festival”, de Leroy Anderson; “Danza del Hada de Azúcar”, de la suite “El Cascanueces”, de Piotr I. Tchaikovsky, y “Christmas Day”, de Gustav Holst, formaron parte del repertorio.

Además “Sleigh Ride”, de Leroy Anderson; “Obertura Festiva”, de Dmitri Shostakovich; “Polonesa” (de la suite “La noche de Navidad”), de Nikolai Rimsky-Korsakov; “Vals No. 2” (de la Suite para Orquesta de Variedades) y “Suite de Jazz N° 2”, de Shostakovich, y “The Many Moods of Christmas”, de Robert Shaw y Robert y Russell Bennett.

En el tema ““O Holy Night” (Cantique de Noël), de Adolph Adam, participaron como solistas Abigail Favela, Soprano y el barítono Carlos Rojas, para posteriormente destacar con sus voces las sopranos Carolina Herrera, Lucía Beyles, Abigail Favela y el tenor Jair Padilla en la interpretación de “Gesú bambino”, de Pietro A. Yon (con orquestación de William Rider).

El tema “Christmas day”, de Gustav Holst contó con la participación de los cantantes Miroslava Aguilar y Yuri Salazar, sopranos; Alma Calderón y Gabriela Zazueta, mezzosopranos; los tenores Iván Valdez y Ángel Galindo; y los bajos Mario Vega y Gabriel Rodríguez, quienes fueron reconocidos con sonoros aplausos del público.