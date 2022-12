La OSSLA interpretó Paseo en Trineo y luego la Obertura miniatura de Cascanueces, para luego invitar al Coro de Ópera con el tema A Christmas day y los aplausos no se dejaron esperar.

Luego del popurrí Christmas festival, con fragmentos de villancicos del mundo, los solistas y el coro interpretaron Gesu bambino, con los solistas y el coro.

Se escuchó O Holy night, también con los solistas y el coro, que fue la última interpretación de la noche, pero a manera de regalo, repitieron Noche de paz, The many moods of christmas, con el Coro de ópera de Sinaloa y cerraron con Feliz Navidad, con todo el elenco al que se sumó el tenor José Manuel Chu.