“Estoy muy emocionado, ya hace un tiempo que se grabó la serie, y ahora que estamos aquí, me di a la tarea de invitar a todos los personajes de los restaurantes que visitamos, desde la Cruz de Elota hasta Badiraguato, y me da mucho gusto que todos hayan venido, y esto es un gran logro, Noroeste se portó de lujo, como siempre”, señaló Osuna Vidaurri.

“Sinaloa me sigue sabiendo a familia, a música, y a picardía”.

“Los lugares que presentó en mí capítulo son los que yo comúnmente visito, aquí van a ver visitas genuinas mías como cliente, todos los propietarios me conocen, porque nos gusta mucho eso de la comedera”.

“Teniendo un antecedente como lo fue una exitosa primera temporada, formar parte de esta segunda temporada para mí, fue un gran honor, además de que todo el proceso fue muy divertido”.

Durante su capítulo, el chef mostró lo rico que se come tanto en Culiacán como en Mazatlán, visitando lugares como el Tejuino El Tucán en Mazatlán, El Toro Pesado Mariscos, Restaurante El Huanacastle, Sakagura cocina japonesa, los tacos La Escuelita Tótem Mazatlán Tacos No Name, entre otros.

“Sinaloa me sabe a mucha felicidad, a pasión, a entusiasmo y a gente muy linda”, resaltó el chef Daniel.