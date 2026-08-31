$!Cómo cambió el juego portátil en veinte años

En apenas 20 años, el juego portátil pasó de las consolas dedicadas con cartuchos y tarjetas de memoria a un ecosistema en el que conviven dispositivos con cientos de gigabytes de almacenamiento, teléfonos inteligentes y sistemas capaces de transmitir juegos desde otra máquina. En esa etapa, además, la conexión a internet todavía no definía al juego portátil. Podía servir para descargar contenidos, competir con otros jugadores o actualizar determinadas funciones, pero el modelo principal seguía siendo sencillo: comprar una consola, adquirir un juego y ejecutarlo localmente.

Cómo era antes

A mediados de los años 2000, llevar videojuegos en el bolsillo significaba aceptar ciertas limitaciones. Las consolas portátiles dependían de cartuchos, discos ópticos o tarjetas de memoria, y su catálogo estaba diseñado alrededor de las características concretas del dispositivo. La experiencia podía ser completa, pero normalmente estaba separada de la que ofrecían las consolas domésticas. La pantalla pequeña y los controles físicos marcaban también la forma de jugar. Los títulos se diseñaban para sesiones relativamente breves, aunque existían propuestas capaces de ofrecer decenas de horas. La autonomía de la batería, el tamaño de la biblioteca disponible y la necesidad de transportar juegos físicos eran parte de la experiencia cotidiana.

Los hitos y etapas, en orden cronológico

El primer gran cambio de este período estuvo relacionado con la expansión de las consolas portátiles capaces de ofrecer experiencias más cercanas a las domésticas. La segunda etapa llegó con la consolidación de las tiendas digitales. La posibilidad de descargar juegos redujo la dependencia de los soportes físicos y convirtió al almacenamiento interno o ampliable en una pieza central. En ese proceso apareció la ps vita, que representó una generación portátil orientada a combinar pantalla táctil, controles tradicionales, conectividad y una distribución digital cada vez más importante. Mientras tanto, las consolas domésticas también comenzaron a relacionarse con la movilidad. La Xbox 360, por ejemplo, pertenece a una etapa en la que el juego conectado y los servicios digitales adquirieron una importancia creciente. Después llegó el protagonismo del teléfono inteligente. La pantalla táctil eliminó la necesidad de comprar un dispositivo específico para jugar y permitió distribuir títulos directamente desde tiendas de aplicaciones. El modelo cambió de manera profunda porque el teléfono ya estaba en el bolsillo antes de convertirse en una plataforma de videojuegos.

El presente

El juego portátil actual ya no depende de una única categoría de dispositivo. Conviven consolas dedicadas, computadoras portátiles, teléfonos y accesorios que permiten trasladar una experiencia doméstica a otra pantalla. La diferencia principal está en cómo llega el contenido al jugador. Una persona puede buscar una PS Vita y encontrar un dispositivo de una generación anterior, recurrir a una consola portátil moderna o utilizar un teléfono con controles físicos. En cada caso, la propuesta responde a necesidades diferentes: conservar juegos de una época, acceder a lanzamientos actuales o priorizar la comodidad de utilizar un dispositivo que ya forma parte de la vida diaria. El streaming agregó otra capa. En lugar de ejecutar necesariamente el videojuego en el equipo que sostiene la pantalla, una conexión puede transmitir la imagen y recibir las acciones del jugador. Esto permite que parte del procesamiento ocurra en otro dispositivo o en servidores remotos. La consecuencia es que “portátil” ya no significa exclusivamente “capaz de ejecutar el juego de manera local”. También puede significar llevar una pantalla y controles suficientes para acceder a una biblioteca que se encuentra en otro lugar.

Qué cambió de fondo, no solo lo técnico

El cambio más importante fue pasar de una lógica basada en el dispositivo a otra centrada en el acceso. Antes, el hardware determinaba casi por completo qué podía jugarse. Ahora, una misma biblioteca puede estar disponible desde distintos equipos, dependiendo del servicio, del sistema operativo y de la conexión. Esto también modificó la relación con los juegos. Conseguir una Xbox 360, por ejemplo, puede responder actualmente a un interés por recuperar una experiencia asociada a una generación concreta. En cambio, un jugador que utiliza servicios digitales puede valorar más la posibilidad de acceder a sus títulos sin conservar físicamente cada soporte. La movilidad también dejó de estar vinculada únicamente al tamaño. Una consola portátil puede ser físicamente pequeña, pero su utilidad depende de la autonomía, la conectividad, el catálogo y la ergonomía. Un teléfono puede tener una pantalla de gran calidad y conexión permanente, pero requerir accesorios para ofrecer controles similares a los de una consola. También cambió el concepto de propiedad. Los cartuchos y discos permitían conservar una copia física durante años.

Qué viene

En ese escenario, playstation portal representa una categoría de dispositivos centrados en el acceso remoto a una experiencia de juego que puede ejecutarse en otra máquina. Los dispositivos dedicados continuarán teniendo una ventaja importante: controles físicos, autonomía pensada para jugar y una experiencia diseñada alrededor del videojuego. El teléfono, en cambio, mantiene como fortaleza su disponibilidad permanente y la posibilidad de sumar accesorios sin comprar necesariamente otra plataforma. En ese escenario, también será relevante observar los precios de PlayStation Portal, porque permiten entender una tendencia más amplia: dispositivos que no necesitan concentrar todo el procesamiento para funcionar como una puerta de entrada a una experiencia doméstica. Su valor no depende solamente de sus características físicas, sino del ecosistema con el que trabaja.

Qué queda después de veinte años de evolución