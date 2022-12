“Tiene tantos recuerdos, ecos de los antepasados, me gustó esta historia, Claudia nos narra la historia de varias mujeres, generaciones que se ven afectadas por problemas que nos vemos afectados todos, como el machismo, el clasismo, el fanatismo religioso”, apuntó.

“Son temáticas sensibles, fuertes, y claudia las suaviza con este toque, las impregna de un humor característico de los mexicanos, de reírnos de nosotros mismos, porque es una forma de aceptar la realidad de lo que nos está pasando”.

Resaltó que abrir este libro es un viaje en el tiempo, ir a ese México antiguo, con sus calles, su gente, sus ecos.

“La hija del fotógrafo es una invitación a que logres tus sueños, no dejes que otra persona interfiera y al final seas feliz”.

Claudia Duclaud agradeció haber sido invitada a la Feria del Libro y compartió que antes que nada es lectora.

“Amo la lectura antes de saber leer, me llamaban la atención los libros, había cosas, mundos enteros y sentí la necesidad de contarle a mi hijo quién soy, era dejar como el registro de mi paso por la vida, me asaltaba el miedo de morir y que mi hijo no sepa quien fui, y que lo supiera no por mi voz”, contó.

“Entonces empecé el proyecto, que se fue transformando, porque al estar escribiendo mis andanzas, algunas eran muy aburridas, empecé a condimentarlos, poner lo que me hubiera gustado que pasara, con el paso de las cuartillas estaba escribiendo una sarta de mentiras que nada tenían que ver con mi proyecto original”.

Sí tiene aspectos reales, reconoció, pero dejó de ser una autobiografía para ser una ficción y la trama me empezó a jalar por caminos inesperados.