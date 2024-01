Un recorrido por las vivencias de Santiago, un joven de solo 14 años que su mayor preocupación antes de que sus padres decidieran separarse, era tener una guitarra Gibson Les Paul blanca, como la de Javier Blake; una historia que conlleva esfuerzo y fracasos, de música, de silencios, de la familia y los amigos, es lo que presentó el escritor sinaloense Hernán Arturo Ruiz, en su libro titulado Todas las estrellas muertas.

El libro se presentó en el Centro de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura, en cual narró su autor, esta basado en sus propias experiencias, sobre todo de su adolescencia, etapa en la que siempre soñó con tener su propia banda de rock, y al mismo tiempo lidiar con toda clase de conflictos familiares, los amigos, entre otras.

”Todas estas experiencias fue las que me hicieron escribir esta historia, partiendo de estas vivencias, haciendo algo independiente de mí, pero siempre con una pequeña parte mi vida, y en esta obra el lector podrá encontrar mucho sobre lo que es un adolescente, a través de un texto digerible y entendido por todos, considerando que todos hemos pasado por esa etapa, que todo es posible, que todo lo que queremos hacer se va a lograr, que los sueños no tienen ningún margen de error, y de pronto nos encontramos que no funciona algo, que no sucedió como esperábamos, viviendo los primeros fracasos, derrotas que van determinando el rumbo que llevarán nuestras vidas, esto es algo de lo que trata el libro”, detalló Ruiz.