“Pensaba: me falta leer más, escribir de otras cosas primero. Hasta que un día, mientras tendía ropa en el patio, me llegó un recuerdo de la infancia en la que mis padres estaban divorciados y yo me despedía de mi papá en una de sus visitas semanales”, comparte.

Editada por el Instituto Sinaloense de Cultura, es una novela de esfuerzos y fracasos; de música y silencio; de cuando la escuela, los amigos, la familia, lejos de ser lugares seguros, se convierten en territorios minados en los que la burla acecha.

La historia de las primeras derrotas, las que dejan cicatrices y determinan qué tipo de persona será el que las padece. Pero también es la historia del delirio; ese que solo se puede sentir cuando se toca o escucha, a todo volumen, un acorde distorsionado, señala la contraportada del libro.

“Mi infancia y adolescencia están fuertemente ligadas a la música. Mi papá siempre tenía música en su carro y en la casa, de Juan Gabriel, José Luis Perales, Los Apson, José Luis Rodríguez “El Puma”, Gloria Trevi, Leonardo Favio...”, recuerda.

A los 13 años le compró su primer instrumento musical, un bajo eléctrico, y a partir de entonces, no hizo otra cosa más que escuchar música y tocar con mis amigos.

Al tomar prestadas sus propias experiencias familiares para construir esta novela fue obligatorio incluir la música.

“Siempre me ha gustado la creación, contar historias; y como me niego a quedarme únicamente con lo que la realidad me impone la música y la literatura me han dado la oportunidad de ser libre”.

Hernán Arturo Ruiz nació en Culiacán, en 1993. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2015 recibió la primera Mención Honorífica en el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo y en 2016 fue becario del PECDA Sinaloa.

“Yo quería ser creador antes que otra cosa. Desde niño quería contar historias. Dibujaba historietas, componía y hasta actuaba. Escribí unas cuantas obras de teatro que están muy bien escondidas”.

A la hora de elegir una profesión, tenía la certeza de que sería escritor y fue su papá quien le dio el mejor consejo.

“‘No entres a Letras, ahí no forman escritores. Si quieres escribir escribe, ve a un taller literario y estudia algo que te dé seguridad financiera’, me dijo. Eso hice. Elegí Derecho porque muchos escritores a los que admiro eso estudiaron, además de que la Ciencia Jurídica me parece fascinante”.

Perfil

Hernán Arturo Ruiz (Culiacán, Sinaloa, 1993)

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Fue becario del PECDA Sinaloa 2016-2017. Ha publicado el libro de cuentos Las horas que perdimos (Nitro Press/ISIC, 2020). En 2015 recibió la primera Mención Honorífica en el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo.

Sus cuentos han aparecido en las revistas Timonel, Aldea 21, y en las antologías Once navajas, narradores menores de treinta años (FETA, 2015), Laboratorio para Narradores (Palabras del Humaya, 2017), Álbum Negro, narrativa sinaloense de ficción (ISIC, 2018), Lados B, narrativa de alto riesgo (Nitro/Press, 2018), Sin mayoría de edad (UNAM, 2019), El espejo de Beatriz. Volumen 2. (Ficticia, 2020) y Síndrome de Astier (Abismos Editorial, 2021).

Actualmente es coordinador del taller Laboratorio para Narradores y estudia la Maestría en Historia, en la Universidad Autónoma de Sinaloa.