Comparten sus recetas en la Segunda Muestra Culinaria ‘Sabores con Memoria’

Con la finalidad de preservar la identidad cultural de Sinaloa y enriquecer la diversidad gastronómica, se llevó a cabo la Segunda Muestra Culinaria “Sabores con memoria”, en la que participó el público en general con sus recetas tradicionales.

Esta muestra es una iniciativa con la que Universidad Autónoma de Sinaloa busca honrar y preservar la herencia culinaria y a los grandes difusores de estos conocimientos, que son los adultos mayores, quienes en cada receta evocan momentos familiares únicos.

Platillos como menudo regional, bocoles y zacahuil, enchiladas del suelo, chiles rellenos, marlin en escabeche, coricos, pinturitas de harina, entre otros, fueron presentados por los participantes, mismos que han pasado de generación en generación y por lo cual se busca mantenerlos con el paso del tiempo.

En esta Segunda Muestra Culinaria “Sabores con memoria” realizada en la Plazuela Rosales, se contó con las recetas de Norma Luna, Felicitas García, Martha Lerma, Susana Sarabia, Jorge Palazuelos, María Torróntegui, Elena Gámez, Catalina Ramírez, Cándida Ramírez, María Morales y Martha López, quienes deleitaron a los presentes con su sazón y sabor.

Asimismo, se tuvo la presencia de Jesús Manuel Acosta López, subdirector de Actividades Artísticas; Jaime Félix Pico, delegado en Sinaloa del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana AC; Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Canirac y Daniela Gutiérrez Amarillas, directora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía.