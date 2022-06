Al participar en el Festival de Fin de Cursos de la Escuela Superior de Música, alumnos de violín con el maestro Xavier Tortosa, integrante de la OSSLA, se presentaron en la Sala de Conciertos de la ESUM con un variado programa musical con el que cierran el ciclo escolar 2021-2022.

Iniciaron los alumnos de Iniciación musical, con la niña Ariela Santacruz Castro, de, Primaria B, con las piezas Go tell aunt Rhody y Oh come Little children, del método Suzuki; Ramón Santiago Verduzco Valencia, de Secundaria Intermedios, con el primer movimiento Concierto en Si menor, de Rieding, y Renata Michelle Rojo Galaviz, de Secundaria Principiantes, con Go tell Aunt Rhody, del método Suzuki.

Del nivel Técnico, se presentaron María José Payán Jacobo, de primer grado, con Bouree y Minuet, de Suzuki; Karla Nereyda Osuna Corrales, de segundo grado, con Introducción y Polonesa, de Carl Bohm; Javier Ruiz Armenta, de cuarto, con la Sonata en Sol Menor, de Tartini, y Daniela Sofía Camero Franco, de tercero, con The boy Paganini, de Molenhauer.

Le siguieron Mariana Carranza Peñuelas, de tercero, con el Capricho No. 5, de Rode, y Atzin Tonatiuh Balcázar Lizárraga, de cuarto, con Sonata en Sol menor (Adagio, Fuga y Presto), de Johann Sebastian Bach.

Finalmente, del nivel Licenciatura, participó Alfonso Sánchez Félix, de cuarto grado, con el primer movimiento del Concierto nº 3, de Camille Saint-Saens, y Yadira Rojas Ramírez, de cuarto, con el primer movimiento, con el Concierto en Mi menor, de F. Mendelsson.