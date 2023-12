Una velada extraordinaria, llena de luz, canto y magia decembrina se vivió en el Teatro Ángela Peralta con la Gala Navideña, con la que se anunció la llegada del Niño Dios.

Esa noche se conjugaron los talentos de los músicos de la Camerata Mazatlán dirigidos por el maestro Sergio Freeman, el Coro Ángela Peralta y las voces del Coro Infantil del Centro Municipal de las Artes.

Además de las mágicas coreografías de los bailarines de la Compañía Ballet de Mazatlán y de los bailarines de danza contemporánea de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, así como el talento de los alumnos de la Escuela Municipal de Ballet Clásico.

A todo eso se unió las voces y el talento de la mezzosoprano Sara Holcombe; la soprano Penélope Luna; los tenores Andrés Carrillo, Eduardo Tapia e Iván Valdez, así como el invitado especial, el bajo barítono Douglas Williams, que le dio un toque aún más extraordinario a la velada.

Las familias mazatlecas y residentes extranjeros se reencontraron en el máximo recinto porteño para disfrutar de un espectáculo único salpicado por la magia y el brillo de la Navidad, época en la que se recuerda el nacimiento de Jesucristo en Belén.

El evento inició con una proyección de imágenes navideñas, mientras la Camerata Mazatlán tocaba algunos villancicos, lo que de inmediato llenó de magia decembrina el recinto.

Ahí, dio inicio la aventura que tiene cada año Santa Clos, que con su vibrante trineo en color rojo y sus renos iniciaba la repartición de los obsequios a los niños.

Con la coreografía de “Joy to the world”, realizada por bailarines de la Compañía Ballet de Mazatlán que dirige la maestra Zoila Fernández, anunció el nacimiento del Mesías, ya que sobre el escenario apareció José y María, con Jesús en brazos, seguidos de los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar.

La soprano Penélope Luna hizo gala de su talento vocal al interpretar “Angels from the realms of glory”, para que posteriormente los presentes disfrutaran de la coreografía de “Farandole, from L’Artesiene Suite Número 2 de G. Bizet.

Los tenores Eduardo Tapia e Iván Valdez lograron un ambiente más decembrino con “Adeste Fideles”, para que llegara Hallelujah, en las magníficas voces de mezzosoprano Sara Holcombe y la soprano Penélope Luna, que llenaron de paz el ambiente del teatro.

El tenor Eduardo Tapia de la mano de la pequeña Greta Mariela Hernández Angulo, llenaron de luz el escenario con la melodía “El farolito”.

Continuaron melodías como “El niño del tambor”, “Los pastores de Belén” y “Campanas sobre campanas”, tres clásicos que elevaron los decibeles en el espíritu navideño que prevalecía en el lugar.

Rodeado de angelitos aparecieron sobre el escenario los solistas Sara Holcombe, Penélope Luna, Andrés Carrillo y Douglas Williams, al dejarse escuchar “Noche de paz”.

Douglas Williams cantó “It’s the most wonderful time of the year”, para que poco después se dejara escuchar “A wondrous Christmas”, melodía en la cual fue ovacionado el pequeño José Francisco Zamora, quien dio tres vueltas a la seconde perfectas, que arrancaron los aplausos del público.

Llegaron “El ciclo sin fin”, “Happy Christmas” y la alegría con “Santa Claus is coming to town”.

Culminó la velada con “Deck the hall”, “Holyday at home” y “God bless us everyone”, para gozó del público que con sus aplausos salieron maravillados con lo presentado en el escenario

Al salir del recinto los presentes disfrutaron de una alegre posada, en donde quebraron la piñata, y se deleitaron con ponche, buñuelos, churros y esquites que personal del Instituto de Cultura le entregó.