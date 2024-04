La magia de los títeres, la música y las historias llegarán al escenario del teatro Pablo de Villavicencio con el espectáculo Los cuentos que no te contaron, en el que participará la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y la actriz Elisa Serrano Carreón, este martes 30 de abril, a las 19:30 horas.

En este trabajo, con el que celebrarán a los niños en su día, Elisa estará acompañada de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, dirigida por Eduardo Barrios, y escénicamente bajo la dirección de Miguel Alonso Gutiérrez.

“Estoy muy emocionada porque rara vez se hacen espectáculos ex profeso para las infancias, con calidad, porque vemos muchos de influencers, no digo que esté mal, pero mucho de los contenidos no se hacen apropiados para las infancias o se hacen subestimando la inteligencia de los niños. Entonces creo que ese Día del Niño más que regalarle un cambio de ropa o un par de zapatos, les regalemos un recuerdo de por vida en familia”, dijo.

“Se van a divertir, les va a gustar, Los cuentos que no te contaron está en dos actos, en la primera parte vamos a ver cuentos de la mamá Oca de Ravel y un personaje que es como una especie de Maga que invita a los niños a viajar con la música y cada interpretación de la orquesta tendrá una sección acompañada de títeres de máscaras”.

En la segunda parte, añadió, verán una versión regionalizada del cuento Pedro y el Lobo, que llamaron Pedro y el Coyote.

“Queremos familiarizar a los niños con la música, con personajes como un colibrí, un tlacuache, que son de nuestra tierra. Tenemos claro recuperar el pensamiento crítico para niños, qué es la belleza, el arte y jugar con su imaginación, es una obra muy fantástica, muy visual, vamos a ver muchas cosas que nos van a sorprender como la magia de los títeres”.

Cuando el maestro Eduardo García Barrios, director de la OSSLA y Miguel Alonso Gutiérrez, director escénico, la invitaron, recordó, ella sugirió incorporar los títeres, una tradición de la que fue pionero su abuelo, el maestro Pedro Carreón.

“Mi abuelo me llevó a ver ópera al teatro, yo me acuerdo todo el ritual, me vistió muy bonita, me puso un vestido muy elegante y yo me acuerdo que a lo mejor no entendía los diálogos porque regularmente las obras están en otros idiomas, pero me sumergí en los vestuarios, en la fantasía que acompañaba a la orquesta. Eso para mí fue muy asombroso y ahora quiero justamente llevar a la gente a esa experiencia: de tener una cita en familia, donde todos puedan participar y haya mensajes para todo el público”, dice.

Trabajar de nuevo con los títeres