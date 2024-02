Este viernes, en punto de las 20:30 horas, en el Estadio Teodoro Mariscal se efectuará la ceremonia de coronación de Siu Ling I, la nueva Reina de los Juegos Florales y será la escritora Claudina Domingo, ganadora del premio Clemencia Isaura de Poesía 2024, quien se encargue de colocársela.

La reina de las Bellas Artes se siente muy agradecida por los mazatlecos, quienes la han acogido de la mejor manera, luego de ser la elegida para obtener la corona.

“Los mazatlecos me han tratado muy bien después de obtener la corona; he conocido a muchas gente, y que me han dicho que yo era su favorita, que me había estado siguiendo en toda la contienda; la palabra con lo que lo puedo definir es agradecida, agradecida con todas esas personas que sin conocerme me mandaron muestras de apoyo, o que han creído en mí cuando muchas veces yo no creía en mí”, comentó la soberana de la Cultura.

Siu Ling Cotero Chío proviene de una familia de Reinas de Carnaval, pues entre sus familiares se encuentra una Reina del Carnaval, dos de Juegos Florales y dos Reinas Infantiles.

Lo que es una coincidencia o no, es que en este 2024 será un año importante para la Dinastía Chío, pues además de que Siu Ling ostentará la corona como Reina de los Juegos Florales 2024, durante esta edición se celebrará el 50 Aniversario de Celia Chío, como Reina de los Juegos Florales en 1974.

Y, se cumple el 25 aniversario de Lai Hing Chío, como Reina del Carnaval en 1999, por lo que el Carnaval de Mazatlán 2024 será toda una celebración familiar para esta dinastía.