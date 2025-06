Crean un viaje musical al mundo de Studio Ghibli

Casa Haas se convirtió en un umbral sonoro que transportó a los asistentes al universo poético y conmovedor del Studio Ghibli. Con la magia de la música como vehículo, un selecto grupo de músicos dio vida a las memorias sonoras de películas que han marcado generaciones enteras.

El Concierto A la Ghibli, en el que participaron el pianista Sergio Castellanos, la soprano Marysol Calles, la violinista Frida Zebadúa y el violonchelista Orlando Idovro, fue íntimo, profundo y emotivo, donde la nostalgia se entrelazó con el virtuosismo.

Uno a uno, los músicos desplegaron un abanico de emociones en cada nota, con arreglos diseñados para orquesta de cámara que lograron una fidelidad conmovedora a las composiciones originales de Joe Hisaishi, el alma sonora de los filmes de Hayao Miyazaki. A pesar de la reducción instrumental, las melodías conservaron toda su grandeza, sensibilidad y belleza orquestal.

Entre los músicos, brillaron con luz propia, Frida Zebadúa, violinista, quien no solo ejecutó con precisión, sino con una expresividad que parecía dar voz a los personajes animados a través de su arco.

Orlando Idovro, violonchelista, cuya interpretación profunda dio cuerpo y calidez a cada melodía, especialmente en los pasajes más introspectivos.

Marysol Calles, cuya dicción musical y su presencia escénica cautivaron al público desde los primeros compases. Su interpretación fue un puente directo entre la emoción de las partituras y el corazón de los espectadores, especialmente en piezas como “Always with Me” de El Viaje de Chihiro y “Path of the Wind” de Mi Vecino Totoro, donde su expresividad fue absolutamente conmovedora.

Además del alto nivel interpretativo, el concierto ofreció una experiencia escénica completa. Los músicos se presentaron caracterizados: Frida Zebadúa lucía el emblemático moño rojo de Kiki, mientras que otros personajes como No-Face y Sophie caminaron entre el público, haciendo del concierto una celebración visual y emocional de la obra de Miyazaki.

En entrevista posterior, el maestro Sergio Castellanos, pianista y director musical del programa, compartió su visión del concierto.