“El 91 por ciento del éxito que van a tener en la vida, depende de los contactos y amigos, el 1 por ciento es el talento y, el resto, es la disciplina”, aseguró Tonatiuh Gómez, primer bailarín de San Diego Ballet y presidente de la Fundación Tonatiuh Gómez.

Al presidir una charla con alumnos de danza de la localidad, recalcó la importancia de crear comunidades, lo cual ellos han promovido desde su fundación.

El bailarín y coreógrafo se encuentra en Culiacán como parte del elenco del espectáculo de ballet Men in Pink Tights, que este viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio se presenta en el Teatro Pablo de Villavicencio por parte de la compañía mexicana de ballet Males on Pointe y el Ballet Eloelle de New York, en el inicio de su tour por varias ciudades de nuestro país.