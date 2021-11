Debaten sobre la composición y el discurso en Expresiones Inéditas

Con el propósito de promover la agilidad mental del público cibernauta y de los propios conductores, la Escuela de Artes Plásticas agregó una variante al formato de debate y la improvisación, donde espectador y conductores pueden aportar su punto de vista referente a un tópico en particular.

El programa Expresiones Inéditas, que se transmite vía Facebook Live a través de la cuenta Cultura UAS, las conductoras Mirlo Gallardo, Marla Flores y el conductor Ricardo Zamora tocaron temas en los que involucraron a quienes se dieron cita para disfrutar del streaming como la composición y el discurso.

Mirlo Gallardo dio inicio con el tema composición, “la forma en que se acomodan los objetos en una fotografía, imagen y las reglas y pasos que se pueden seguir en la composición, mismas que se pueden romper para innovar en las propuestas visuales. En sí, la forma en que se crea el equilibrio al tipo de estructuras o elementos que se utilizan para crearla.

Marla Flores agregó que más allá del lenguaje técnico, “a mí me gusta explicarlo como la forma en que vas a manipular visualmente a tu espectador, tú vas a hacer que él vea lo que tú quieras que vea, va a sentir lo que tú quieras que sienta, simplemente usando los elementos que tengas a la mano, me gusta estar del lado de romper las reglas, pero para hacerlo, tienes qué conocerlas y encontrar el momento en que vas a hacerlo y cómo las vas a romper.

Es como un patio de juegos, manifestó Ricardo Zamora es la libertad de poder expresarnos o encuadrar, utilizar todos nuestros recursos para poder mostrar todo lo que queramos desde varias perspectivas.

“En el sentido cinematográfico, hay un cineasta, Wes Anderson, sus composiciones, cada fotograma es una fotografía y me llama la atención cómo utiliza ese recurso, es muy fotográfico porque cada expresión se complemente con lo que estamos viendo en pantalla. Es un mago de la teoría del color, se las sabe de todas, todas, tiene una forma de dirigir en que sus composiciones parecen fotografías”, detalló.

Respecto al discurso, precisaron que es el núcleo que le va a dar sentido a lo que se quiere transmitir, se tiene que hacer de una forma coherente, hacer que le llegue al espectador; hay reglas y estructuras que se deben de seguir y en función a esto, puede lograrse que el espectador esté en la misma sintonía, sobre todo en la cinematografía, hay que buscar siempre los elementos importantes y darles un orden para que el espectador esté donde se quiere que esté, llevarlo a un lado para que explore todo el contexto.

“Todos tenemos un discurso para ofrecer, a veces es un sentimiento, un punto de vista o algo que quieres externar y hay muchas formas para hacerlo, puedes hacerlo mediante manifestaciones y no nomás artísticas de hacerlo, a mí me gusta hacerlo a través del arte, puede ser abstracta y no, porque hay pinturas que lo que quieren es externar lo que sientes, a veces claro y a veces no, para que como espectador lo descubras”, subrayó Mirlo Gallardo.

“Si plasmas un discurso de manera creativa, cuando una persona lo descubre lo retiene y se queda más con él, cuando lo descubres, tiene un poco más de mérito que cuando te lo dicen, es una herramienta bonita de decirle a las personas el discurso que quieres externar”.

Finalmente, la triada converge en que cuando se aprecia una obra, siempre tratan de buscar una interpretación personal, pero también buscar la parte original, es difícil descifrar tal cual lo que la obra representa para el autor y la única forma es conocerlo profundamente, porque el discurso viene desde lo más profundo del artista y que no es más que el discurso lo que le da vida a la obra.