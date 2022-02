$!Dedica la escritora Cristina Rivera el Premio Mazatlán de Literatura a su hermana, Liliana

Cristina detalló también que una jueza de la Ciudad de México encontró suficientes evidencias para levantar una orden de aprehensión en contra de Ángel González Ramos, quien para entonces era la ex pareja de su hermana.

“Muchas gracias Mazatlán por un premio que me honra muchísimo, un premio que recibo con mucho cariño, pero también en nombre de mi hermana, Liliana Rivera Garza, quien el 16 de julio de 1990 fue víctima de un feminicidio”, expresó la escritora.

La escritora mexicana Cristina Rivera Garza recibió el Premio Mazatlán de Literatura 2022 por su novela El invencible verano de Liliana , durante la Velada de las Artes, evento al cual no pudo asistir, pero estuvo presente por medio de un mensaje.

“El homicidio de mi hermana Liliana es una excavación, una exploración de la intensa y maravillosa vida que tuvo mi hermana aquí sobre la tierra, su libro, que finalmente pude escribir gracias al trabajo de archivo que mi hermana hizo muy cuidadosamente durante su vida, y cuando finalmente encontré sus notas, escritos, cartas, sus libros subrayados, me di cuenta que Liliana me había dejado particularmente a mí la tarea de volver a contar su historia, de contarla desde su punto de vista, y con sus propias palabras”, subrayó.

La galardonada reconoció que este tipo de crímenes en México, muchas veces se han contado a través de la narrativa del crimen pasional, una forma a través de la cual indirectamente, de forma explícita, se culpa siempre a la víctima, y se exonera al asesino o depredador.

“Con base en la voz de los escritos de Liliana, estoy tratando de que veamos no solo la historia, no solo de su muerte, sino también de su vida. Es un honor hoy honrar la vida de Liliana, pero también, la vida de muchas más mujeres que caen víctimas de feminicidio, las mujeres queridas que perdemos debido a la violencia de género no son números, son vidas, y dejan huecos enormes.