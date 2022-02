$!Gana Cristina Rivera Garza el Premio Mazatlán de Literatura

Ellos decidieron de manera unánime esta obra literaria que a través de ella le devuelve la voz silenciada a su hermana Liliana quien fuera asesinada por su ex pareja hace más de 30 años.

El reconocimiento que se entrega en la Velada de las Artes a celebrarse este sábado 19 de febrero, a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, en octubre de 1964, es narradora y poeta. Se graduó en la UNAM en Sociología y doctoró en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston, y se ha dedicado a la academia.

Como escritora, fue acreedora a la Beca Salvador Novo, del FONCA en la categoría de Jóvenes Creadores, tanto en novela como en poesía y perteneció al Sistema Nacional de Creadores Artísticos.

Es autora de las novelas Desconocer, 1994; Nadie me verá llorar, 1999; La cresta de Ilión, 2002; Lo anterior, 2004; Cruzar el Atlántico con los ojos vendados, 2001; La muerte me da, 2007; Relato: La guerra no importa, 1991; Ningún reloj cuenta esto, 2002.