”Estoy muy contenta de formar parte de este festival, la verdad para mí es un privilegio que me hayan tomado en cuenta, sobre todo como ponente para compartirle a los estudiantes un poco de mis conocimientos y una master class; esta última enfocada en un postre al plato, los cuales suelen servirse en un restaurante, no como en una pastelería, presentándose con un emplatado final”, detalló la chef.

”Yo originalmente soy chef de cocina salada, pero desde hace un tiempo a la fecha me he adentrado al mundo de la repostería, pastelería, postre al plato, y me he dado cuenta que es necesario y productivo, y como dueña de restaurante vemos cómo esto nos puede beneficiar”.

La chef mazatleca subrayó la importancia de que los estudiantes sepan esto, debido a que muchos chefs profesionales están “casados” con la idea de solo hacer cocina salada o caliente, o los que sólo hacen repostería, pero en su caso, y por experiencia propia, realizar ambas cocinas le han dado excelentes resultados, aumentando con ello su expertise en su propuesta gastronómica.

Entre las principales herramientas que la chef desea se lleven los estudiantes que se dieron cita al auditorio de la Torre Académica de la UAS, están el que se animen a experimentar en cualquiera de los dos bandos, dulce o salado, o tal vez los dos juntos.

Durante su disertación, la chef compartió algunos ejemplos de reposteros y chefs importantes como Michelle Gerard, Alex Tupa, que le han dado vuelta a su cocina de salada a dulce y viceversa, como una manera de ilustrar a los jóvenes estudiantes de gastronomía el cómo pueden adaptarlo a sus cocinas.

Además realizó algunas recetas, preparaciones de postre al plato, postres para restaurantes y tipos de montaje para una mayor comprensión de los asistentes, y sepan así los elementos que tienen que llevar este tipo de platillos.

“La cocina para mí significa libertad de expresión, es poder apapachar a la gente que está contigo, brindar bellos momentos a los comensales, es expresar amor de una manera no hablada, sino a través de un platillo en sus mesas”, detalló Lizárraga