Cuenta Andrea Lizárraga que antes de ir a la playa, con apenas tres años de edad, tomaba una barra de pan, extendía las rebanadas y las untaba de mantequilla, y se las llevaba de lonche.

“Eso me convirtió en la prima de los sandwiches que nadie quería comer, pero me permitió saber que era esto a lo que me quería dedicar”, recordó Andrea.

Hoy, Andrea se ha convertido en chef y dirige la Nao Kitchen Bar en el corazón del Centro Histórico de Mazatlán, un espacio donde la cocina de diversas regiones de Asia toma forma y se fusionan con la comida mexicana y la neoyorkina.