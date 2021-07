Al igual que Luca, protagonista de la más reciente película de Disney y Pixar y el sinaloense Sebastián Albavera es inquieto, juguetón, solidario, son niños y tienen la misma voz. Y es que, el pequeño originario de Culiacán es locutor y actor de doblaje y dio su voz a Luca. Sebastián ya hacía voces para personajes de Disney y tenía que ir a grabar unos loops para un capítulo de WandaVision. “Ese día me pidieron hacer el tráiler de Luca, y ya me iba... y me dicen, espera vas a hacer una prueba, era para el Capitán Boun (de Raya, el último dragón) y la hice y unos días me dijeron que me la quedé, la grabé y pasaron unos meses”, recordó. “De repente me dan otra prueba, dije ‘bueno va a ser para otra cosa’ y resultó que era para Luca y salió rápido y pensé ‘se me hace que me la voy a quedar, porque para mi gusto no me salió mal’”.

Sebastián y muñecos del Capitán Boun y personajes de Luca.

Dos meses después le avisaron que sí se había quedado con el papel y un mes después ya estaba en el estudio de grabación. “Grabé en tres días y pues nos esperamos un rato, porque siempre reviso Netflix o Disney Plus para ver qué se va a estrenar, lo revisé y decía Luca , estreno el 18 de junio en Disney Plus, me puse a esperar y ya vimos la película todos. Los inicios Escuchar su voz en los personajes de cine ha sido una experiencia gozosa para Sebastián que no imaginó que viviría. Todo inició en 2017, cuando terminaba el ciclo escolar y sus papás querían que hiciera alguna actividad para que no se pasara todo el día en casa y lo inscribieron en un curso de verano de locución.

“Queríamos ponerlo a hacer algo, que no estuviera nomás aquí y mi esposo, por una amiga de la escuela de Toni Rodríguez, se enteró que había un curso de verano y fue como empezó”, compartió Lupita Flores, mamá de Sebastián. “Lamentablemente no concluyó el curso, pero nos dimos cuenta de que le encantó y nos dijo que quería seguir. Su maestra abrió un curso para adultos y lo invitó viendo las ganas que tenía pero vimos que no era justo que los adultos fueran a ritmo de él, pero por la insistencia decidió abrir un curso para niños y abrió la primera generación de niños actores de doblaje”.

Con la actriz recientemente fallecida Toni Rodríguez. ( )

El mismo Sebastián lo recuerda. “Yo tenía 7 años, era un curso de 5 semanas, que no concluyó, no sé por qué, me gustó mucho y quería terminarlo porque quedó incompleto y te quedas con las ganas de acabarlo, y entonces a mi maestra que era Toni Rodríguez, le insistí en que hiciera otro pero no podía, y me dijo si quieres te meto al de adultos, pero no es el mismo”, compartió. “Y otra vez seguí insistiendo hasta que Toni tuvo la idea de hacer otro curso, y pues ese sí duró algo, alrededor de dos años, y ahí fui grabando mis primeras películas, mi primer llamado y esperé otro curso que fue cuando empecé a grabar mis primeros personajes importantes como el Capitán Boun, Luca, y otros”.

Desde el primer día del curso, comparte, le pareció muy divertido hacer voces para personajes. “Luego lo que más me gusta es grabar y unos meses después oírte, desde el primer día yo sentía emoción por escucharme unos meses después, por eso seguí con el doblaje”, asegura.. “Es muy bonito escuchar tu voz y más en un proyecto que te guste, por ejemplo, a mí me gusta Scooby doo y más el personaje de Fred Jones y fue precisamente el que terminé grabando”. Cambió la forma de ver cine Estar en una sala de cine o en la pantalla de casa, ver una historia y que el personaje tenga su voz, hace que a la mente de Sebastián lleguen memorias de todo el proceso de trabajo que hay detrás. “Pienso cómo lo hice, todo lo que trabajé y a veces digo, hubiera hecho esto o esto no me quedó tan bien y esto sí me quedó bien...”, reconoce.. “De hecho, antes de que me iniciara en el doblaje veía la televisión de una manera completamente distinta, antes solo trataba de entender a la película, ahora la veo con el doblaje, ahora veo películas hasta por quien hace el doblaje”.

Sebastián Albavera Flores

Su vida está llena de personajes, pero también es como la de cualquier niño de su edad. “Antes de la pandemia mi vida era ir a clases, regresar, comer, algunos días hacer tarea, ponerme a hacer cualquier cosa, había llamados y no eran remotos, como son ahora y por cualquier cosa, por un loop te tenías que ir hasta Lomas y yo vivo en el sur de la ciudad, la verdad bastante lejos”, cuenta. “Ahora en pandemia tomo mis clases en línea, no nos dejan tarea y me pongo a hacer cualquier cosa mientras llega el llamado, se hace remoto, prendo la computadora, entro al correo, a la interfaz y comienzo a grabar, si hay otro llamado espero o hago cualquier cosa”. En casa, tiene lo necesario para grabar: computadora, interfase, audífonos, micrófonos que me llevó a presenciales, otro para los remotos, micrófono, espacio insonorizado. Y desde su casa, en esta entrevista vía zoom, al preguntarle qué comparte con Luca, piensa, hace una pausa y luego dice. “No sé, eso no lo había pensado pero podríamos compartir muchas cosas”. -- Son niños, de entrada. -- Sí eso. -- ¿En qué crees que se parecen? -- ¿En la cara?, responde divertido. Y si es un trabajo que le divierte y le encanta. En cuatro años de trayectoria, desde su primer curso, Sebastián ha dado voz a un sinfín de personajes, pero hay dos que son sus favoritos. “El Capitán Boun en Raya y el último dragón, por la caracterización, porque es un personaje muy divertido, es el líder, y Luca por lo dramático que es”. En esta tarea el apoyo de sus papás, Lennin Albavera y Lupita Flores, originaria de Costa Rica, Sinaloa, ha sido trascendental. “Me apoyan mucho, de hecho cuando se estrenó Luca me dijeron ‘me hubiera gustado tal cosa, en esto te faltó un poquito esto’, y eso sirve para mejorar”.