“La tendencia nuestra es acomodarnos a la situación. No vemos el momento exacto en que esta situación vaya a cambiar del todo. No hemos entrado a trabajo digital, porque como amantes del teatro, no les gusta que no sea en vivo, y están buscando alternativas que realmente sean interactivas o en un lenguaje muy cercano a la experiencia de estar en el foro.

Recientemente presentaron Quisiera ser Selena, un espectáculo de Lázaro Fernando, con Sabaiba Teatro y Pareja Abierta.

La Nave

Al tener que cancelar funciones, proyectos que se tenían a corto y mediano plazo, La Nave, el espacio de la Compañía de Teatro Escénico Todo Terreno, que dirige Juan Mendoza, vivió uno de los momentos más complicados. Incluso se pensó en cerrar.

Lograron un apoyo federal con la convocatoria del INBA para Espacios Escénicos Independientes en Resiliencia, con el que hicieron la obra E-contingencia, y pudieron pagar renta y servicios.

Pero que al prolongarse el confinamiento, tuvieron que hacer recorte de personal, reducir pagos. Incluso, comentó Juan Mendoza, tuvo que poner dinero que ganaba en otro trabajo, para seguir sosteniendo. Sacrificando incluso los ingresos de su familia.