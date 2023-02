“Primero que nada gracias a Dios por estar aquí, doy gracias a Dios por el talento y don que él me dio. Desde chiquito siempre mi temor fue dedicarme a otra cosa que no fuera aprovechar el talento. Gracias al museo, gracias al director por darme la oportunidad, por abrirme una puerta. Este sueño lo anhelaba desde hace mucho. Quiero dar gracias a mis padres por todo el apoyo que me han dado, sin ellos no fuera lo que soy. Doy gracias a mi esposa, siempre apoyándome en mis proyectos”, dijo José Luis ante el público.

Posteriormente, luego de que el público entrara a la sala, José Luis abrió el telón de una pintura inédita, la cual refleja su mano entrelazada con la de su abuelo, a quien le tenía mucho aprecio y por ello le rindió homenaje con su creación:

“Son mis manos con las manos de mi abuelo. Hace mucho recuerdo que estábamos los dos en un cerco y le estaba tocando las manos, las arrugas, y me dice ‘como te ves me vi, como me ves te verás’, y siempre se me quedó grabado eso, y ahora como en octubre fui y le tomé esa fotografía, y él me volvió a decir esa frase”, dijo.

La exposición está montada en la sala Carlos Bueno y está abierto para el público gratuitamente de 9:00 a 15:00 horas de martes a sábado, en el Museo de Arte de Mazatlán.