Esta vez no fue la orquesta la que brilló en este conocido escenario, aquí, donde la sobriedad y seriedad de un concierto de cámara no estuvieron presentes, pero sí toda la explosiva energía musical de un violinista que ha conquistado escenarios en más de 30 países, y México no iba a ser la excepción, siendo Culiacán el lugar elegido para disfrutar de un show musical fuera de serie.

Acompañado de su banda formada por Tania Bernaez en el bajo, Vicente Hervás, en la batería, Diego Tarango, en las percusiones, Daniel Escurín, en la guitarra, interpretó también un Medley Rock , seguido de My way , de Paul Anka, y Mamma mía .

Ante un público que quedó cautivado por este innovador espectáculo, el artista continuó deleitando a los presentes, interpretando ahora los temas Vida Breve, de Manuel Falla, Hijo de la luna, tema que hiciera famoso el grupo español Mecano, sumando a este programa también el corte Czardas, de Vittorio Monti.

La arrolladora energía del violinista rebelde, se acrecentó mucho más en el escenario, saltando del romanticismo al rock, haciendo vibrar su violón al ritmo de We will rock you, a la que se sumo el público con sus aplausos y Highway to hell, del grupo ACDC, mismas que fueron bien recibidas por los amantes del rock.