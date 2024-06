En la charla, que se realizó dentro del programa Los creadores miran al exterior, el creador dijo que no existe lo imposible, se puede trabajar sobre lo imposible logrando cosas que no tengan el concepto de limitación del logro, y agregó que, tras exhibir en ciudades de diversos países.

“Ahora me tocó ahora hacer una exhibición en Culiacán, mi tierra, donde no exponía desde hace 20 años, aunque sí lo he hecho en Guadalajara o la ciudad de México”.

Indicó que Dentro del seto es una invitación a pasar a ver una parte de su intimidad, “un sitio en el que comparto obras, muchas de las cuales nunca he mostrado; el seto es una barrera natural que todos tenemos, como en los jardines, y es la línea de hasta dónde uno puede llegar, y esta exposición es una invitación a cruzar esa barrera para que conozcan algo de lo que he estado trabajando en cuanto a la expresión del lenguaje que he adquirido en el arte contemporáneo”.

En su caso, añadió, su trabajo tiene diferentes lecturas y enfoques, según las bases que tengas sobre el arte.

“Y cuando tú te identificas con algo es porque generalmente puedes detectar de dónde viene la pieza, la evolución, pero ya cuando traes la referencia, el enfoque es siempre diferente”.

De sus orígenes en el arte, dijo que, aunque siempre dibujaba o pintura, nunca tuvo la idea de hacer arte, “más bien me dijeron que era arte; yo nunca tuve eso en el pensamiento, pero de repente vi que a lo que hacía de repente le daban ese nombre y me dejé llevar”.

“Yo estudié Comercio internacional con especialidad en Agronegocios, pero toda mi vida siempre he estado haciendo dibujo como medio de expresión y he experimentado con ciertas pinturas; y estudiar una licenciatura era como el requisito a cumplir con mi familia, pero después de hacerlo me dice: ahora quiero hacer algo que realmente me guste a mí, ahora voy a estudiar la licenciatura en Lenguaje audiovisual, que es la de dirección cinematográfica, y me fui a una escuela de Guadalajara”.

José Alfredo Elías Dabdoub nació en 1975 en Culiacán, Sinaloa, y ha realizado una fructífera trayectoria con exposiciones en Hong Kong, New York, Yeosou (Corea del Sur), Ciudad de México, Venecia, Estocolmo, Madrid, París, Córdoba (España), y otras.