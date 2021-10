“El reto está en que un poema de orden social no se convierta en panfletario”, dijo al presentar su más reciente libro en Café Yameto, con los comentarios de Adrián López Ortiz, director de grupo editorial Noroeste, y del poeta e historiador Iván Rocha.

“Y esta empieza con un sujeto lírico, romántico, el poeta que está disertando y luego pasar a personajes imaginarios, como el monólogo del vendedor de agua, que son figuras ficcionales, propia voz, donde se cede la voz y esa fue la disposición de lectura y he tenido buenos comentarios, es un libro misceláneo en términos reales, al menos se lee amablemente”.

Los reunió, revisó los que no tenían un aire de familia y utilizó un tercer filtro, si a la tercera lectura le aburrían, los dejaba fuera. Al final quedaron 60 y propuso la lectura para el hipotético lector.

“Estaban casi en estado de calle y dije, qué voy a hacer con ellos o los voy a guardar en una carpeta y ahí van a estar o voy a buscar una publicación que no hable tanto de un libro, sino de una época”.

“Pero por otro lado más consciente de esta humanidad finita, estos cuerpos limitados que tenemos, hay una madurez, de pronto nos subimos a los 40 y te empiezan a doler cosas. Y eso me gustó del libro, por una parte los poemas reflejan cierta nostalgia por la juventud, esta condición muy humana. Me gustó mucho que no olvidaras el compromiso permanente con lo que piensas y de lo que sucede todos los días”.

Rocha recordó que el libro llegó a sus manos en el punto más álgido de la pandemia y encontró en él una aproximación a los avatares de la cotidianidad.

“Es un libro de una sencillez muy profunda y repleta de técnica, hay un esfuerzo por alcanzar una voz poética muy bien estructurada, y esto me hace pensar mucho en los talleres dónde no solo aprendimos a escribir poesía sino a leerla desde otra posición, encontrar recursos, estructuras y es algo que me gustó de Retóricas de la sed”, destacó.

Comentó que Mirada perdida, le recordó a los poemas de José Watanabe, porque narra una historia en unos cuantos versos, con un lenguaje muy sencillo pero con una intensidad emocional muy fuerte