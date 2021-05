$!No se puede enseñar a nadie a ser poeta, asegura Jaime Labastida

Si de poesía se trata, asegura Jaime Labastida, se puede enseñar la técnica, explicar qué es el género, pero no se puede enseñar a nadie a ser poeta, aseguró.

Pero al poco tiempo, dijo, se planteó la dificultad de dar una lección de poesía y por eso la introducción al texto se apoyó en un diálogo ficticio que hace 25 siglos llevaron entre sí, aparentemente, Platón, Sócrates y Protágoras.

“Ahí se plantea el problema de que si se puede enseñar o no ciertas cosas, se puede enseñar o no se puede enseñar la areté (la excelencia), pregunta Sócrates mientras que Protágoras dice que se puede enseñar la tejemé”, dijo.

“Yo me planteé el mismo problema, se puede enseñar una técnica poética, pero no se puede enseñar a hacer poesía, no se puede enseñar jamás a nadie a ser poeta, cada quien descubre ese camino por sí mismo leyendo a los autores de su preferencia y siguiendo derroteros que le sean propios, que le sean afines”.

Acompañado por el también poeta Francisco Meza, Labastida comentó que lo que hace en ese libro es partir de ciertos atributos que considera inherentes a la poesía y al poema.

“Partiendo de su núcleo básico que, según Octavio Paz, es la frase poética, el verso, para encontrar los componentes simples que lo constituyen, como son el ritmo, la metáfora, la imagen, entre otros”.

Meza comentó que este libro motiva al lector a generar sus propias preguntas, sus propias dudas e indagar sobre lo que dice el poema.

“Creo que el libro también invita a leer la tradición, autores como Gorostiza, de Eliot, de Francisco Quevedo, Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos. También te da muchas herramientas para leer la poesía contemporánea, la actual, que están haciendo las siguientes generaciones”, apuntó.

El libro hace un recorrido por varios poetas de la literatura española y universal.

Labastida aseguró que el énfasis es indagar, revivir el poema, discutir definiciones en torno a la poesía.